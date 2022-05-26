康城電影節　貓王傳記片首映Kaia低調現身撐男友

國際影壇盛事《第75屆康城電影節》將於香港時間本周日（29日）凌晨閉幕，而入圍「非競賽單元」的美國傳記片《貓王》（Elvis）昨晚（25日）於當地舉行盛大首映禮。一眾名人紅星均有盛裝出席。

影片是講述美國已故一代歌神「貓王」皮禮士利（Elvis Presely）的傳奇故事。飾演「貓王」的美國新星Austin Butler出席之外，飾演「貓王」經理人的奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）亦有出席。而「貓王」的遺孀Priscilla Presley都有到來捧場。現場播放「貓王」的首本名曲時，她亦有跟隨音樂跳舞。此外，Austin的超模女友Kaia Gerber亦到場支持男友。雖然同男友分開行紅地氈，但離場時兩人都被影到在場外咀嘴晒恩愛。

除了劇組人員之外，三大樂壇巨星Ricky Martin、Kylie Minogue以及Shakira都有到來捧場。此外，美國女星莎朗史東（Sharon Stone）、奧斯卡金像影帝卡斯艾佛力（Casey Affleck）以及一眾模特兒包括Elsa Hosk、Stella Maxwell、Candice Swanepoel、Adriana Lima以及Sara Sampaio等都以性感打扮現身行紅氈。場面熱鬧！

雖然影片因入圍「非競賽單元」冇份爭獎，但據知影片在首映播放完畢後大獲觀眾讚賞，全場起立拍掌12分鐘。破晒今年拍掌時間最長的紀錄！