夏日山系涼鞋　又Pro又高顏值

山系涼鞋唔一定要着去行山露營，着去行街都一樣舒適，而且近年推出的款式都幾易襯衫。（互聯網）

夏季來臨想去戶外攀山涉水，又不想穿悶熱的波鞋。不如選擇一對可以透氣防滑的山系涼鞋，舒適踏上親近大自然之路。今季潮人最愛的涼鞋品牌Birkenstock推出首款高機能防水的Cross Element涼鞋系列，而日系涼鞋品牌Keen都有推出水陸兩用涼鞋Drift Creek H2。以上系列同樣針對徒步及戶外活動而設，不過日常着去街、當消暑穿搭都一樣好睇！

高機能防水

Cross Element系列是Birkenstock首款防水鞋，一共有拖鞋與涼鞋兩個鞋款。系列最大賣點是配備了PU內墊和品牌的標誌性軟木鞋墊，能為足弓提供了十足支撐；加上防水、防滑與透氣功效，以及特殊中底設計，令着用者能輕鬆應付山路，不易被砂石入鞋磨損雙腳。男裝款有墨綠、深藍及黑3色，女裝款則有墨綠、黃及黑色之選，配上簡單的搭帶設計，不但可以單穿，更可以配襯襪仔穿着，是一年四季任何場合都合穿的鞋款。

水陸兩用

Keen的新款Drift Creek H2是一款水陸兩用涼鞋，腳背加入快乾內襯，並採用護趾鞋頭和搭載了輕盈防滑外底，舒適腳感適合進行水邊活動。而另一個全新CANVAS涼鞋系列，則沿用大熱鞋款UNEEK設計，由兩條繩索和一個鞋底組成。鞋面採用的是可回收的帆布材質，而鞋底則加入環保抗臭技術，絕對是戶外玩水和日常活動的最佳拍檔。