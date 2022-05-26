【娛樂Hashtag】馮允謙攬盡女神：女友好放心！

馮允謙（Jay Fung）即將於九展舉行演唱會，大家又認識他幾首作品？今次Jay上來《#娛樂Hashtag》，接受主播俞詠文的訪問，除了會即興唱歌之外，更大爆即使自己攬盡女神，女友都對他很放心，為何會有這份自信？去片立即話你知！

馮允謙的作品中，有首歌曲名為《思念即地獄》，問及甚麼事對他來說很地獄？他竟然回答：「唔瞓覺，叫我捱夜囉。」原來Jay本身很喜歡睡覺，每天大約睡6、7個小時，每晚最遲凌晨1、2時左右就要睡覺，事關他無論多晚睡覺，第二天都一定會9時起床，坦言自己十分健康。

另外Jay有首歌曲是《Freakin' Nightmare》，問他做過「最可怕的噩夢」，他回想那時是10多歲，已經有收藏籃球鞋的嗜好，有次不知為何收藏球鞋的房間起火，他感到很心痛，幸好起床發現那只是夢。他續稱：「細個考到優異生，爸爸媽媽會問我想要咩禮物，我就會話想要一對籃球鞋。」其實Jay用心收藏籃球鞋10幾年，到目前為止有幾百對球鞋，數目相當驚人。

假如大家有看Jay的MV，不難發現MV中的女主角包括劉沛蘅有（Hillary）、譚旻萱（Mandy）、徐㴓喬（Asha Cuthbert）等，每位都是新一代女神，而且與Jay有親密場面，究竟他的女友心臟要多強大才承受得到呢？他靦覥回應：「我唔知，要問佢。」雖然Jay與女友超過1年沒見面，他強調自己經常在家裏寫歌，給予對方有很大的安全感，而對方亦知道自己以事業為重，所以對佢都好放心。