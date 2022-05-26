日韓燒烤　食得開心又滿足

對大胃王來講，食到滿口油香的燒肉最是令人回味，本地有韓燒或日式燒肉餐廳，近日都有新搞作，既有和動漫聯乘，又有本地畫家的畫作點綴，最重要是有不同選擇的肉類和新菜單，讓客人食得開心又滿足。

人氣動漫陪食

有留意日本動漫的話，必定知道人氣動漫《咒術迴戰》有電影上映，因應熱潮，牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet及牛角次男坊由現時至8月16日推出限定美食。「集合吧！東京咒術高專二年級學生」內有主角喜歡的飯糰餡、麵包條及珍珠米飯糰，造型趣怪。重要的兩面宿儺手指會變成朱古力配雪糕，大家可以慢慢品嘗，不用一口吞掉咁趕急。特級燒物以特級咒物「獄門疆」 作靈感設計，由不同牛肉和牛舌組成，搶眼又美味。這個期間，客人惠顧任何食品滿指定價錢，可加錢換購主題限量精品，數量有限，售完即止。

韓燒放題

本地有很多以韓燒作主打餐廳，除標榜當地文化，又要表現個人特色。旺角平昌韓烤店早前經翻新，請來2位本地著名畫家於牆上繪畫，主題除有韓國美食，電影情節和韓國、香港及外國經典人物，還攪鬼地加入畫家和老闆的自畫像。現時晚市餐單有2款，大君御膳有約50款食材，包括牛扒、烤牛肉、牛肋骨和牛舌，另有脢頭肉、薄切五花腩片和豬頸肉等，肉類配辣汁或照燒醬，燒烤後香辣惹味。其他有海鮮葱餅、炒年糕、辣海鮮豆腐湯食菜式。至於世子御膳，除可以吃到大君御膳內供應的食物，還有多近30款食材，包括牛肉眼、牛腸、豬皮和辣豬腸等部位，菜式有韓式醬油燉豬軟骨和安東燉雞，最開心可任食醬油蝦，邊吃邊賞畫，分外有氣氛。