【營事檔案】自製莎莎醬　健怡醬料

莎莎醬做法簡單，而且對健康沒有太大負擔，是營養均衡的醬料；因為莎莎醬多以牛油果蓉或番茄粒作主要食材，再加上不同調味料製成。所以，比一般蛋黃醬、沙律醬等以油分為主的醬料更輕怡。莎莎醬更有不同特色組合，例如加入水果丁的杧果莎莎醬、西瓜莎莎醬及菠蘿莎莎醬，更可以加入墨西哥辣椒，成為今次帶有香辣風味的莎莎醬。

車厘茄比番茄更有營養

車厘茄及番茄等同屬茄科，橙紅色的外表就象徵着它們最主要的營養就是茄紅素。茄紅素是胡蘿蔔素的一種，具有抗氧化功效，可以減低血管硬化等問題。每100克的車厘茄就有18卡路里，1.2克膳食纖維，14,530毫克β-胡蘿蔔素；而同重量的番茄就只有449毫克的β-胡蘿蔔素，因此車厘茄中的胡蘿蔔素會比番茄多出30多倍。另外，膳食纖維等營養素多來自果皮，車厘茄果皮的比例比番茄多，再加上車厘茄在食用時較少去皮，因此營養較豐富。

辣椒不是只有刺激痛覺更有益處

墨西哥辣椒除了味道獨特外，更有辣椒素。辣椒素有助增加新陳代謝，從而或有助減重以及促進血液循環、改善怕冷等。要留意的是嗜辣的人士應盡量避免辣醬、辣椒油等高油分的調味料，可改選用新鮮辣椒、辣椒仔 (Tabasco)、七味粉等才不會得不償失。

【自製莎莎醬】

材料：

洋葱 半個

車厘茄 12粒

青瓜 1根

芫荽 1棵

墨西哥辣椒 1隻

調味料：

橄欖油 1湯匙

蘋果醋 2湯匙

辣椒仔 (Tabasco) 1茶匙

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1.先將車厘茄、洋葱及青瓜切粒，備用。

2.芫荽、墨西哥辣椒切碎備用。

3.橄欖油、蘋果醋、辣椒仔、鹽及黑胡椒混合成醬料。

4.將醬料加入番茄粒、洋葱粒、芫荽碎及墨西哥辣椒中。

5.可配上玉米片食用，風味更佳。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。