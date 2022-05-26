黎峻拍廣告喪舉啞鈴　「麒麟臂」引女士流晒口水

英皇新人黎峻（Kenneth）日前拍攝銀行廣告，只見他不停舉啞鈴，其脹爆的「麒麟臂」加上胸肌，睇到現場一眾女士「流晒口水」。他表示這是他拍過眾多的廣告中最豁出去、形象最搞笑的一個。由於廣告需要舉啞鈴，有操開肌的他拍攝前一段日子特別加操：「重點加強手臂嘅訓練，同埋食到好清，好似食番薯、幾隻雞蛋，我啲friend都唔會約我食飯，因為會冇啖好食。」

此外，在拍攝現場為求上鏡時更能凸顯肌肉線條，早已帶備阻力帶去做warm up，不過可能太投入拍攝，導演嗌cut機後，依然舉到唔停手：「拍緊嘅時候因為要不停咁舉啞鈴，到導演嗌咗cut我都keep住好努力咁舉，以為自己做緊gym，返到屋企先feel到勁攰，仲攰過平時做完gym，哈哈。」

近期一眾「Supermarket男神」紛紛冒起，網民發掘不同界別的「隱世男神」，而身為「素人男神」始祖、更被fans稱為「白面古天樂」的他認為是好事：「有人欣賞佢哋嘅外表，我會覺得可以show多啲自己嘅talent出嚟，都覺得佢哋靚仔。」

入行前曾任職國際知名化妝品牌化妝師的他，屬於「美妝界」代表，當時於工作的地方吸引不少人前來拍照，最墟冚的情況差不多有近百人圍觀，擠得商場舖面水洩不通，更有內地粉絲專程到商場一睹他的真身，將位於尖沙咀廣東道一商場的化妝專櫃捧為「打卡景點」。他說：「我喺度幫客人試緊妝時，佢哋會好想同你影相，好多人圍住。放工時，佢哋會跟住我，問我可唔可以同佢哋影相？去邊？等等，嗰陣時係一個諗唔一到嘅情況。」而最誇張的是由於公司得知情況，為免引起混亂，於是便暫時將Kenneth調到back office「避風頭」。