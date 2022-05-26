果粉聚焦：多彩錶帶上市　靈感來自舊Mac機？

Apple一直對全球LGBTQ+社群與平等運動給予大力支持，為慶祝今年6 月的同志驕傲月，最近特別推出兩款全新Pride Edition手環及動態Pride錶面。

新款Pride Edition運動手環採用漸變色彩，並在上方直接編織「pride」 (驕傲) 的字樣，字體靈感來自1984年首部Macintosh上顯示的問候語「hello」。手環包裝中還加入全新App Clip功能，讓用戶可簡單地獲取與錶帶配搭的全新錶面。

同時推出的還有作為Nike Be True系列一部分的Pride Edition Nike運動手環，採用七彩設計代表不同族群。兩款手環即日上市，特別一提Apple還將在Instagram推出以Pride為題的Shot on iPhone活動，彰顯一系列多元交織創意人士的影像作品。

同場加映：WWDC公布Keynote時間

Apple全球開發者大會 (WWDC22）早已宣布於今年6月6日展開，大會剛剛再宣布將於香港時間6月7日凌晨1時舉行Keynote發布會，並會同步於apple.com/hk及Apple TV app及YouTube等平台實時直播。預計今年焦點落在iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9、tvOS 16等新系統上。