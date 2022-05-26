泳兒匿埋送驚喜　壽星女曾樂彤嚇呆以為唔使開工

歌手曾樂彤昨日（25日）在工作中度過生日，而同公司的師姐泳兒（Vincy）、艾妮（Elly）及於今年出道、剛推出新歌《跳》的小師弟黎展峯（Andy）到電視台錄製節目時，為壽星女送上生日驚喜。

同門為炮製神秘生日會，泳兒特別躲在更衣室內點蠟燭，捧蛋糕就由小師弟Andy負責，師姐Vincy更千叮萬囑他：「唔好拎住個蛋糕然後跌咗落地下喎。」一切準備就緒，Vincy突然「心虛」問Elly：「你覺得佢（曾樂彤）知唔知呀？我哋全部湧晒喺呢度。」Elly說：「我頭先入咗去攞相機呀，我覺得佢應該會知囉。」Vincy又謂：「佢咁聰明，可能會估到。」Vincy更預備好電話，並建議用最近大熱的「喊喊filter」拍攝：「陣間用呢個同佢唱生日歌。」一切準備好，眾歌手就出發，Vincy先衝進入化妝間唱生日歌，曾樂彤當場呆住：「點解我都係中招㗎呢？」又問：「即係其實今日係唔使嚟拍嘢㗎？」同事回應：「梗係要啦！你唔好諗住切完蛋糕就收工呀。」

事後問到曾樂彤為何認為不用開工，她笑說：「最初以為大家整蠱，要我開工其實為我慶祝生日，但諗真啲又點會唔使錄影呢！我唔覺得佢哋有異樣，之前都試過同洪卓立、許靖韻喺生日時開工，佢哋已經好自然，完全冇破綻。」至於生日願望，她望疫情快點過去：「大家生活可以重回正軌，可以不斷咁接戲，仲有出歌、出碟，哈哈。」