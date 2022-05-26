郭羨妮拍床戲唔使備案　劉心悠處女揸槍眼都唔眨

ViuTV新劇《冥冥之中》今日(26日)舉行記者會，劇中多位演員包括劉心悠、郭羨妮、栢天男、潘燦良、蘇志威和吳啟洋等出席宣傳，劇中劉心悠飾演郭羨妮的新抱仔，2人原來是首次合作拍劇，但不需要熱身，一埋位就好自然入戲，甚有默契。郭羨妮表示有看過心悠主演的《宮心計2之深宮計》，感覺是次合作好有新鮮感。心悠就透露開工第一日與郭羨妮做戲好緊張，她說：「因為劇中角色有好多複雜情緒，對住佢不停流眼淚，所以好緊張，好驚甩對白。」郭羨妮講笑說：「第一日戲啫！流眼淚唔係因為對住我。」

提到郭羨妮與潘燦良劇中有場床戲，有錫嘴和肢體接觸，不過她笑稱：「唔需要指導，我接受，唔係咁嚴重嘅，（事前同老公備案？）唔需要，我同潘燦良戲裏面感情好深，好愛，真係要做出來睇。」

心悠表示最難忘人生第一次開真槍，導演要求她開槍唔眨眼，對她是一大挑戰，她說：「事先有專家教我，但因為槍聲好大，後座力又好大，拍咗2、3次先收貨，我諗導演覺得我冇得再好啲，（最後拍到開槍唔眨眼？）我未睇到，應該係剪得好好，（開槍戲難過拍床戲？）係，因為要唔眨眼。」

對於有指無綫變陣以《十八年後的終極告白2.0》撼《冥冥之中》，心悠覺得是刺激市場，觀眾有多啲選擇是好事；郭羨妮認為演員冇法決定何時播映，接到角色只會盡力去演，她說：「不過覺得大家會愈做愈好，愈刺激大家做出更多好作品，其實係好事。（近來多平行時空戲種，會唔會擔心收視？）唔諗咁多啦！」