Coffee Time！品牌玩味新搞作

咖啡可以說是都市人不可或缺飲料之，不少更每朝無啡不歡，今次介紹兩個咖啡品牌，一個跨界玩聯乘開設期間限定店，仲籌款捐予有需要人士；另一間則是人氣咖啡品牌，今次推出全新美味得來咖啡沖調系統及咖啡系列，帶來驚喜！

人氣品牌聯乘店

來自美國的人氣咖啡店品牌Bule Bottle Coffee，最近大玩跨界聯乘，與口罩品牌MO/MaskOn合作，於5月20日至6月15日於尖沙咀開設限定店，除供應品牌與JamStory及The Nutter合作的會場限定Waffle Parfait外，還帶來全新限定的聯乘口罩及再造紙咖啡環保袋，還有限定商品包括Seoul Ceramic Cup。巴絲打選購品牌聯乘口罩，品牌將捐贈予ImpactHK同路舍，以支援正在經歷無家的人士，可以說歎啡買潮物兼做善事呢！

新技術萃取脂香

很多啡迷家中都會置有咖啡機，方便閒時不用出門口都可以歎到杯靚啡，而主打優質定量咖啡的人氣品牌Nespresso最近推出了全新咖啡沖調系統Vertuo Next咖啡機以及33款全新Vertuo馥旋系列咖啡。新機配備專利技術，結合了離心力和浸泡程序，高效萃取咖啡的油脂與香氣，令每杯咖啡均富濃滑咖啡油脂。全新系列有5種咖啡杯量選擇，包括Espresso、Double Espresso、Gran Lungo、Signature和全新Carafe Pour-Over Style（新款粉囊只需一粒便能沖調出一大壺咖啡）共33款特色咖啡風味，當中2款更專為Carafe Pour-Over Style調配的配方、15款Signature和Gran Lungo配方、11款Double Espresso和Espresso配方，以及5款鮮奶咖啡配方，想歎杯香濃咖啡真係好Easy。