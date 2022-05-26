岑寧兒送抱好有用　張敬軒冧爆贊助對方錄音費

藝人張敬軒第12場《THE NEXT 20》紅館演唱會，請得岑寧兒（YoYo）擔任嘉賓，軒仔說過去疫情最嚴重的4個月，就是聽她的歌曲來洗滌心靈、放鬆情緒：「由第1次見佢，已經好希望同佢喺音樂上合作，聽佢歌係一種療癒，一陣風吹遍身體。以下呢首歌，一定要Hi-Fi女聲一齊合唱先得。」送上《黃色大門》，兩人合唱版令現場觀眾聽出耳油，歡呼四起。合唱完畢，兩人寒喧一番後，軒公再讚她說每次有機會齊演出，她都是其中一位少有令他會像小Fans般，全神貫注欣賞其演出的歌手。

YoYo聽到軒仔的抬舉後，開心又怕醜：「點好意思呀……好多謝你……我好少講嘢……其實我去你錄音室錄歌多過見你本人……每次同你傾偈，你都畀到好多力量我，畀好大鼓勵我。我想送份無形禮物畀你，好多謝你堅持疫情下開呢個騷，開咁多場，因為『相聚』係一份好好嘅禮物，我送個擁抱畀你。」

擁抱過後，YoYo沒想過軒仔突然回禮：「我都想送番份無形禮物畀你，只要一日仲係我喺AVON錄音室，我贊助你所有錄音！」收到重磅級厚禮，她即時嚇得呆立當場，開心到「擘大口得個窿」，又笑又想大叫。而她獨唱《風的形狀》前，就借紅館時段賣廣告，宣傳其演唱會及新碟。