岸明日香 G奶美女教煮

近兩年受疫情困擾，搞到出街食飯都唔得安心，好多人索性返屋企親自下廚。不過，煮嘢要煮得好味，好難無師自通，上網睇片就可以幫到你。好似今年31歲嘅岸明日香，唔止秀色可餐，仲識得煮番幾味撚手小菜，想食好嘢嘅朋友，不妨向佢偷師。

韻味十足

家陣日本寫真界可以話係百花齊放，唔再係貪新忘舊，就算出道多年，只要狀態Keep得好，依然可以喺業界發熱發亮，好似熊田曜子、山崎真實、今野杏南、篠崎愛，同埋今日為大家介紹嘅岸明日香，全部都有番咁上下年資，但係活躍度不減，仲得到一大班粉絲支持添！

講到明日香，唔經唔覺已經喺寫真界出道咗十年，經過歲月洗禮，個樣愈嚟愈靚，韻味十足，而佢嘅身材同以前比亦有好大變化，贅肉大減，好明顯係努力操Fit嘅成果，但又未至於減得太過分，上圍對G奶一啲都無縮水，仲喺纖巧身形襯托下，變得更為激凸，一班粉絲又點會唔鍾意呢！

送上高潮

話時話，憑住一對驕人木瓜奶而打響名堂嘅明日香，確係比好多同期出道嘅寫真妹幸運，好快就搵到機會上電視，除咗有份拍劇之外，仲經常喺綜藝節目中亮相，而且因為談吐大方、笑容迷人而大獲好評。另外，明日香拍過唔少戲，仲有幸喺自己擔任女主角嘅電影《資訊，獸之笑容，蓋爾斯之眼淚》中唱埋主題曲，夠晒多才多藝！

最近，明日香為慶祝出道十周年，精心炮製咗寫真集《Culmination》，書名係高潮咁解，寓意自己可以喺呢個咁有紀念性嘅日子為大家獻上出道以來最激演出！問到未來目標，明日香就話自己一直都好鍾意烹飪，所以希望能夠推出自己嘅食譜，教大家煮番幾味獨門小菜，為食嘅朋友真係要密切留意。