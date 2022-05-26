李幸倪擔心事業陷樽頸位　疫下同媽咪食3年視像飯

歌手李幸倪（Gin Lee）作客無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談推出新歌《剛好》感受。她表示：「歌迷成日私訊我想我再唱多啲R&B曲風嘅歌，但要等時機，呢幾年專注唱抒情歌多啲，其實內心係好想唱多啲R&B同節奏感強嘅歌，依家時機終於到，所以同T-Ma合作推出《剛好》。我本身都好鍾意呢類型嘅歌曲，臨瞓覺之前我有個歌單，係要聽一啲好Chill同R&B嘅音樂先瞓到，咁樣會覺得好舒服，冇壓力。有人會覺得聽古典音樂先至可以瞓覺，但我就愈聽愈精神。」

Gin Lee還指自己曾擔心歌唱事業面臨樽頸位，並謂：「都怕Fans會悶，所以自己一直求變，呢幾年花咗好多時間同心機鞏固抒情歌部分，形象都好鮮明，所以依家係有多啲嘅自由度試其他嘢，嚟緊推出嘅大碟，大家會見到多啲節奏感嘅Gin Lee。」

談到受疫情影響下，Gin Lee直言3年未見家人，她說：「疫情下過咗3個好唔同嘅新年，每逢過年自己一定請假返去馬來西亞過年或者帶屋企人去旅行，已經變成我哋屋企嘅傳統。但呢3年嘅團年飯都係隔住個屏幕食，我同家姐，仲有媽咪喺3處唔同嘅地方，我哋開住3個鏡頭，問吓佢哋食啲咩，我有影吓自己食咩，真係食到眼濕濕，但係我忍住唔想喊，覺得大家健康、安好已經好感恩，所以呢幾年真係過得好難忘。」