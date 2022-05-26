美腿迎夏日　熱褲勁誘人

炎夏終於嚟到，相信好多後生女已紛紛換上火辣辣嘅裝束，要同陽光鬥熱情，而能夠展現臀部曲線同修長美腿嘅熱褲，更成為女士賣弄性感嘅戰衣，難怪以下介紹嘅四仔都以熱褲為主題啦！

情難自控

後生女點解咁鍾意着熱褲？除咗怕熱之外，好大程度上係因為貪靚同吸引異性。好似呢套由21 Sextury Video製作嘅四仔作品《Repressed Desires》，故事講述一班相當自戀嘅靚女，每次出街都會着到勁性感，勾引男人曳曳固然係目的之一，但實情係佢哋覺得作為地表上最強尤物，一定要連同性都吸引到，所以佢哋每次照鏡，都會被自己嘅性感造型搞到春心蕩漾，呢一點真係勁誇張。值得一提，影片搵嚟Alexis Crystal、Kiara Lord、Zlata Shine等超過10位脫星演出，陣容鼎盛，每位脫星各有賣點，無論鍾意邊類四仔嘅朋友都一定能夠搵到自己嘅最愛。

難掩性感

雖然話四仔嘅戲肉始終係男女主角忘我肉搏嘅畫面，但如果有劇情包裝一下，往往會令觀眾睇得更投入。由Girlsway推出嘅《Too Much Of A Good Thing》，就係一套故事寫得唔錯嘅四仔，內容講述由Brooke Banner、Katie Monroe、Khloe Kapri等多位脫星飾演嘅女仔，情竇初開，為咗展現女人味嚟吸引異性，衣着愈嚟愈性感，點知屋企人驚佢哋行差踏錯，強制佢哋要着得密密實實……事隔幾年，佢哋開始出嚟社會工作，終於可以喺衣着上嚟個大解放，仲約埋一齊，換上吊帶背心加貼身熱褲出動，瞬間成為男士嘅焦點，跟住落嚟嘅情慾演出自然一觸即發。帶有喜劇元素嘅情節，同埋火辣嘅床上互動，可以話係一套好有娛樂性嘅四仔作品。

狂騷美腿

日本AV好鍾意玩NTR（日文「寢取られ」嘅縮寫），意思指被人強佔配偶咁解，原來美國四仔都會製作呢類題材，而講到近期嘅話題作，必定係呢套由Porn Pros炮製嘅《My Husband's Best Friend》。影片搵嚟Gianna Grey、Hime Marie、Mackenzie Mace同Scarlet Skies演出，4位脫星以修長美腿見稱，而為咗令雙腿睇落更加性感，佢哋唔止以超細條嘅貼身熱褲上陣，偶爾仲會換上激短迷你裙，搞到頻頻

露底，啱晒一眾好腿四仔迷嘅口味。劇情相當簡單，話說佢哋遇上型男後心思思，決定以美腿攻勢嚟勾引對方上床，聽落有啲老土，但一眾脫星嘅床技精湛，表情肉緊，係一套相當唔錯嘅製作。