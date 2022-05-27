【是日通勝】

農曆四月廿七

壬寅年 乙巳月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、交易、動土

忌：出財、針灸、開倉

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、23、26、42

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：嘗試改變衣着打扮，對提升個人魅力有幫助。

金牛座：背負沉重的工作壓力，只能咬緊牙關捱過去。

雙子座：運氣欠佳，易碰上無妄之災或被身邊人拖累。

巨蟹座：不與人計較，有利事業發展，淺黃色助開運。

獅子座：被人批評不好受，但出言反擊會令關係鬧僵！

處女座：要做個精明消費者，否則有可能陷入財困。

天秤座：別受先入為主想法影響，宜重新審視愛情觀。

天蠍座：主動跟朋友聯絡，可讓雙方關係拉近一大步。

人馬座：花錢享樂不能沒節制，否則有可能花光積蓄。

山羊座：處理錢銀問題有點困惑，不適宜貿然下決定。

水瓶座：謀事盡了力就好，不要對結果抱有太高期望。

雙魚座：做事快靚正，從工作獲得滿足感，心情大好。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 運勢強

（跌）狗 易緊張

鼠：心態正面，即使遭遇挫折也不會失信心。

牛：事業運稍遜，少說話多做事，避免麻煩。

虎：人際關係好，發揮合作精神，穩操勝券。

兔：欠缺正財運，理財要謹守量入為出原則。

龍：人緣欠佳，易遭同事冷落，心情陷低谷。

蛇：事業走上軌道，繼續努力可望名利雙收。

馬：幹勁十足，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

羊：人緣運不錯，趁今天聯誼會友可望盡興。

猴：運氣超強，趁勢加把勁，謀事有贏無輸。

雞：財運上升，謹記多勞多得，勿錯失良機。

狗：是日沖煞，神經緊張，提防小人搵你笨。

豬：頭腦清晰，做事有條理，前途備受看好。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水是改善命運最佳之法

前人有云：「一命二運三風水」。落地喊三聲，好醜命生成，由出生這一刻，年月日時四柱八字之命格已定，地區之安定繁榮與否，父母祖上貴賤貧富，人的八字命格沒有任何選擇權利。

二運是最多人想要的，每到新年或生日，祝賀語必然有「行運」、「好運」之言，皆因命運在中國文化中，命是先天已定，運是後天時間過程，未知之數，所以有渴望，有希望，更是有期望。在八字命理學上，也是由八字命格所衍生出來的，也是有定數，可知而不可改。

三是風水，風水有陰宅風水，還有陽宅。祖先仙逝所居住的墳墓，其風水好壞影響到後人之吉凶，是為陰宅風水。而在世之人所居住的單位，影響宅內人之好壞，是為陽宅風水，相信大家都知道。

風水最重要的，是四個大字：龍、砂、水、穴。港島來龍西高山，九龍來龍大帽山，觀塘來龍飛鵝山，屯門來龍青山。來龍貴賤影響地區層次高低。穴，是指單位的坐向能否配合龍砂水與時運，對居住的人，收到最大的好處，包括健康財富、地位成就、和諧生活。現在時間為下元八九運，單是坐南向北的家庭，已經有不錯之好處，所以說風水是改善命運最佳之法，也不為過。