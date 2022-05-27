黃曉明離婚4個月速爆新戀情　富貴新歡竟撞樣Baby

內地影星黃曉明與Angelababy離婚4個月，2人正式回復單身，之前Baby與小鮮肉賴冠霖甜蜜「放閃」，而曉明現被爆與網紅交往中，各自各精彩。而曉明的新歡名叫葉珂，曾是深圳大學校花的她，簡直與Baby撞樣，同樣有一把長長秀髮，大眼睛及長腿，有指她的來頭不少，葉珂註冊了多間企業，從事服裝生意，經常開直播帶貨，有自家生意，但就意外的是有指她曾經離婚，更是2名孩子之母親。之前2月，她曾經於社交網上載整熊貓湯丸的相片，更配文：「人生第一個湯圓」，估不到，人生的「第一次」轉頭就交到曉明的手中，曉明更將熊貓湯丸放於手上，隔空「放閃」。

日前，葉珂又連續兩天於社交網上載貼文，更刻意出示發布地點福建，而有網民亦即表示於福建見到黃曉明呢！最近，網上有一個名叫「葉珂黃曉明今天分手了嗎」的帳號多次發貼文，直指曉明沒有拍攝的時候，都會陪伴葉珂度過。不過，葉珂前日於社交網發文，留言：「其實很早就恢復單身了，曾擁有最好的愛情，現在轉化成最好的友情和親情，很多話在心裡，懂的人會懂！」似是與曉明已分手般，擺明與他劃清界線。有網民留言：「真不敢相信，那麼優秀那麼般配的兩個人，不管你的選擇如何，我們一直都喜歡你。」亦有很多網民以「單身富婆」來形容她，指她走向人生新階段，值得擁有更好的。