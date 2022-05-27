東方日報C1：無綫節目巡禮大晒冷　唐詩詠企C位仆上台

無綫昨日舉行節目巡禮「吸金」，一眾小生花旦大合照鬥排位，唐詩詠與林夏薇被安排企正中間搶眼位置，失寵的馮盈盈則靠邊站，而近期傳推劇的李佳芯連影都冇，缺席活動。雖然唐詩詠企靚位，但在台上不慎絆倒，陳山聰即上前護花，有驚無險！

無綫今年適逢55周年台慶，加上香港小姐50周年及獎門人系列25周年，昨日特別在將軍澳電視城舉行《周年慶典節目巡禮2022》，招待近600客戶，預告下半年節目「吸金」。TVB晒冷出動近百藝員撐場，小生、花旦包括陳豪、馬國明、陳展鵬、陳山聰、袁偉豪、唐詩詠、林夏薇、蔡思貝、馮盈盈、黃翠如、陳瀅及《聲夢傳奇2》學員等，高層則有無綫總經理曾志偉等，眾星大受廣告客戶歡迎，場面熱鬧。

和林夏薇分庭抗禮

活動甫開始即出現驚險場面，以5吋高踭鞋襯吊帶裙亮相的視后唐詩詠，上台時不慎連環仆，幸好有陳山聰的強勁臂彎救駕扶住她，英雄救美！節目巡禮介紹下半年節目，包括6套重頭劇《超能使者》、《法言人》、《新四十二章經》、《痞子殿下》、《法證先鋒V》、《白色強人II》等。尾聲大合照時，花旦唐詩詠及林夏薇獲安排站在中間位置，凸顯在公司的地位。而近期失寵被打入冷宮的馮盈盈，去年節目巡禮霸佔中間位置，今年則被「燉」到要企埋一邊，活動後冇癮即閃。至於早年獲力捧的李佳芯，更連出席的機會也欠奉，未知是否與盛傳因健康理由推演劇集《靈戲逼人》有關。

最驚斷吊帶走光

「英雄救美」受盡讚賞的山聰，受訪時取笑詩詠不懂着高踭鞋，詩詠笑說：「我着咗10幾年都冇事，可能對鞋太高，同埋個台地面光滑，行上去嘅時候拗一拗成個人跌低，嗰時即刻拉住佢（山聰），都驚拉低埋佢，好彩佢夠大力。」山聰則說：「佢應該係踩到條電線kick親，幾驚佢條裙斷吊帶會走光，惟有出動強勁臂彎，好彩佢都身輕如燕。」詩詠慶幸有驚無險，沒有受傷。提到下半年有《超能使者》、《白色強人II》及回歸劇單元出街，屬花旦中最「多產」，問到可有信心為無綫爭回收視？她說：「《白色強人》第一輯反應已經好好，《超能使者》好創新、好特別，所以都有信心。」山聰亦覺得《超》劇適合大人小朋友看，觀眾層會更廣。

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