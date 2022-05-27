《盜亦有道》男星雷李奧達離世　終年67歲

主演導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）1990年經典黑幫片《盜亦有道》（Goodfellas）的美國男星雷李奧達（Ray Liotta），昨日（26日）於多明尼加共和國在睡夢中離世，終年67歲。他本來正在當地拍攝新片《Dangerous Waters》。

雷李奧達的《盜亦有道》拍檔羅拔迪尼路（Robert De Niro）發出聲明哀悼：「我得悉雷的離世感到非常悲傷。他離開我們太早了。」史高西斯表示：「我為雷李奧達的突然離世感到震驚與難過。他有獨得的才華，作為演員充滿冒險心與勇氣。於《盜亦有道》飾演Henry Hill是個艱鉅任務，因為那個角色有很多面與複雜的層次，而雷差不多在這個漫長與艱難的拍攝每一場都出現。他的表現令我佩服，我永遠會為我們那套電影的成果感到自豪。我向他的至親送上慰問，我的心為他過早的離去感到傷痛。」

雷李奧達亦曾參演獲金球獎最佳男配角提名的《艷遇》（Something Wild）、《幻夢成真》（Field of Dreams）、《沉默的殺機》（Hannibal）與《婚姻故事》（Marriage Story）。他與前妻Michelle Grace育有一女Karsen，臨終前與Jacy Nittolo訂婚。