【特約報道】春夏交替、連日下雨，空氣濕潤時節加上經常出入冷氣地方，時冷時熱，濕邪容易侵襲人體。鍾意生冷甜食及凍飲，或者平日無運動的朋友，容易出現濕重情況，身體變得沉重疲倦唔願郁。可以多飲暖水，稀釋水分，加強循環代謝，令體內毒素和廢水等透過流汗、大小便等方式排出體外。例如多飲薏米水，《神農本草經》便指薏米是「久服輕身益氣」，有健脾袪濕、利水袪水腫的作用。不過如果你的水腫問題嚴重，尤其集中在雙腿，除了透過食療，更要好好疏通雙腳經絡，否則「渠道」堵塞，廢水統統都排不走。

大腿和臀部這段，由兩條經絡管理－－膀胱經和膽經，膀胱經主管代謝水分，膽經負責代謝油脂，經絡不通的話，體內的水液和油脂代謝不能出去，堆積在此便形成贅肉，而顯得臃腫。「氣不通則痛，血不通則腫」，必須多通過刮痧、按摩等把瘀塞疏導通暢，引汗排出毒素，才有回復彈性及纖瘦的可能。

最近我對腳就好腫，特別是大髀內側，所以即做LMP＋AE速效機，去水腫超級快。LMP透過熱力和真空負壓，幫助通淋巴、調節循環、強化體質，最重要是深層排毒。這個療程可以選全身做，我集中做雙腳，能疏通循行腿部及腰部的肝膽經，腰及大腿也會變得纖瘦。AE速效機採用氣壓收放原理，全方位最貼身及細緻地揉按肌肉及筋膜，加速全身血液循環，幫助帶走毒素。雙腳遠離心臟最遠，做AE速效機有效促進下肢血液循環，排出下肢淤滯的毒素，同時更可以讓腿部變得結實，短時間內舒服徹底地紓緩小腿痠痛，更有明顯的去水腫功效！

每次我雙腳出事，我都一定孖住做這兩部機，雖然依家好多新機，但這兩部機絕對有存在的價值，是歷久不衰的儀器，對於腿部水腫真的去得好快。我們用的與市面一般低價機不同 ，是獨家專利的，所以效果非同凡響。

《$2,988排毒養生療程組合》

包括「LMP 養生淋巴療程」、「CLT 轉絡通」、「刮通絡療程」、「韓式養生療法」及「舒筋活絡療程」，以中式按摩手法配合高科技先進儀器，透過刺激身體穴道，達致疏通經脈、促進血液循環等效果，讓客人能無痛一身輕。

唐安麒美顏瘦身專門店

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。