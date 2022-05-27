BTS入白宮討論仇亞問題　BLACK PINK賀英女王登基70周年

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jennie，近日被公開疑似與天團防彈少年團（BTS）成員V在濟州島遊車河的照片，因而傳出戀情，但雙方事務所不置可否，令戀情疑幻似真。而BLACK PINK昨日（26日）傍晚現身首爾的英國駐韓大使館，參加英女王伊利沙伯二世登基70周年的祝賀活動，是Jennie爆出戀情後首度公開露面。

身穿白色連身裙的Jennie全程面露微笑，與隊友舉起香檳杯向大使館的代表說祝賀詞，她們對獲邀出席活動大表榮幸，而大使館方面事後透過官方社交網公開與BLACK PINK四名成員的合照。

此外，BTS所屬的Big Hit Music事務所今日宣布組合獲美國總統拜登邀請出席本月31日在白宮舉行的「亞裔美國人和太平洋島民傳統月」活動，屆時BTS將與拜登分享關於不同議題的意見，包括最近在美國受到廣泛關注、針對亞裔人士的「仇恨犯罪」與種族歧視問題，曾多次在聯合國大會上為年輕人發聲的BTS亦會與拜登分享有關文化和藝術方面的意見。

BTS隊長RM今日在官方粉絲平台發文：「人活着真是甚麼事都會遇到，這是一件好事，我們會平安地回來的，在去美國旅行的時候，我只在遠處看過白宮，今次有機會進去了，想叫大家不用太擔心，到6月時我們笑着見面吧，多得大家，我才有機會進去，所以這份光榮也是屬於大家的，請大家多多為我們打氣。」