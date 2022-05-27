鞋界新作　拼出新驚喜　

Patchwork工藝既有設計特色又有色彩創意，是不少品牌波鞋的設計元素之一。最近Nike與atmos Pink合作設計出有東京時尚風格的W Air Max 90 FUTURA，鞋款以經典AIR MAX為原型，以粉嫩色彩拼貼打造而成。雖然由各種顏色設計組成鞋面，但整體配色有協調感覺，屬於容易在日常搭配的款式，喜歡拼貼風格的鞋頭切勿錯過！

只有女生尺寸的W AIR MAX 90 FUTURA一共有4種配色，當中的粉紅 x 杏啡鞋款就好適合用來搭配One Piece或甜美Girly穿搭。純白色和象牙色鞋款則予人簡單清爽的感覺，雖然是單色設計，但仔細觀察還是又可以看到拼接細節。而淺灰與粉紫、淡綠的拼色鞋款，就色彩豐富得來充滿青春格調，容易配襯淨色或多色的夏日造型。此系列聯名鞋款將於5月28日在amos及Nike官網上架，每對售價為16,500日圓（約HK$1,020），有興趣就把握機會入手！

同場加映：同色系拼接

除以上聯名鞋款外，Vans旗下的高端支綫Vault by Vans與Engineered Garments，今夏亦再次合作推出同色系但不同材質的拼接鞋履。系列有黑、白、啡和黑白4種配色選擇。每一款的鞋面都結合了皮革、帆布與麖皮材質，而鞋底則用上超輕量物料ULTRA CUSH。特別之處在於左右鞋面、鞋帶孔等，皆採用不對稱設計。加上鞋舌由彈性物料製造，因此毋須鞋帶都可以穿着。