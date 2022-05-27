星級煮意︱鄧月平自創芋泥湯圓　包餡切忌貪心

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》又同大家見面，今集是由鄧月平（Larine）擔任主廚的最終章，前2集Larine教大家煮了一道雞一道魚，今次終於來到甜品時間，她會示範製作由她自創的芋泥湯圓。

首先準備芋泥餡，將芋頭切薄片，水滾後隔水蒸15至20分鐘，想知道芋頭是否熟透，可以用筷子戳一下芋頭，如果一戳就散代表已經蒸熟，將蒸熟的芋頭用匙羹壓成泥狀，加入椰糖，或以普通白沙糖取代都可以，大家可以隨自己的口味而改變配料，之後落忌廉令餡料更香，當材料完全混合及壓成泥狀後就可以放入雪櫃，直到芋泥冷卻便可以取出。之後製作湯圓皮，把糯米粉混合糖，將水分幾次慢慢加入粉中，之後便可以開始搓，搓到整個盤子完全沒有半點糯米粉便可以，留意粉團不可以過濕，否則落水後很容易散開，將粉團搓成長條形就完成。

一切準備就緒就可以包湯圓，包湯圓切忌貪心，如果放得太多餡料會很容易爆開，包的時候要用陰力。而煲湯圓用的糖水很簡單，在水中加入糖及薑片煲滾，水滾後放入湯圓，等到湯圓全部浮起就可以了。如果想詳細了解這個湯圓做法，記得睇片！

場地：Nutzen