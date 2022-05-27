西班牙美食　區區有特色

歐洲國家中，西班牙的美食相當出名，佐酒的Tapas、主菜或主食，每個地區都有自己的特色，再加上美酒配襯，相當吸引。本地有西班牙餐廳近日推出新菜單，同樣以各地的美食作招徠，各位又可以大飽口福。

現代北部菜式

傳統的西班牙菜再加上大廚的創意，味道和造型都有很大的變化。灣仔西班牙餐廳The Optimist迎來新行政總廚Víctor Caballé Molina，師傅特意推出全新菜單，菜式糅合現代和傳統北部菜的元素。前菜有八爪魚炸丸子、脆炸牛肚條和西班牙烤章魚等，主菜有多款烤肉和海鮮菜，如香烤羊架、西班牙伊利利亞黑毛豬頸肉、烤魔鬼魚和烤油甘魚餃等。除此之外還有素食和Churro包，讓客人感受到創意的北部菜式。

周三美食限定

為吸引客人，很多時餐廳或酒吧都會推出限定美食或優惠。西營盤的La Paloma由現時開始，隔2星期的逢星期三晚上6時推出「周三美食遊」，每次都會帶大家到西班牙各區覓食。如6月8日是加泰羅尼亞地區美食，會有墨魚豌豆肉丸、石頭魚配豌豆、帶子配煙肉等海鮮和小食，6月22日是馬德里主題，當地多以肉類入饌，有燉牛肚、西班牙流心蛋和燜牛尾等菜式。7月6日是巴斯克地區，會有烤戰斧牛扒、鱈魚和傳統的Pintxos酒吧小食等。客人可任食8道菜式連甜點，再加指定價錢暢飲雞尾酒或紅白酒，全方位感受西班牙美食之旅。

加泰羅尼亞美食

來到假日，睡飽後享受一頓早午餐，很有度假Feel，香港東涌世茂喜來登酒店海岸扒房新任主廚Martín Carrasco設計的全新周末早午餐，除有法國芬迪奇生蠔、挪威雪蟹隻波士頓龍蝦及布列塔尼藍青口等多款海鮮，更特別推出西班牙北部加泰羅尼亞的家鄉開胃菜及佐酒小食，如以小串穿起各款食物的Pinchos，包括伊比利亞火腿炸丸子、烤八爪魚配蒜泥蛋黃醬、西班牙蛋餅、鵪鶉蛋和蘋果酒烤辣肉腸等。主菜有各款傳統加泰羅尼亞美食、鱈魚扒、美國和牛封門柳或素食等選擇，最後可以西班牙油炸鬼作結，加指定價錢可升級暢飲指定香檳、白酒或紅酒，度過美好一日。