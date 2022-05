Star Concept突破空間設計界限

傳統燃油汽車礙於配備引擎、波箱和油缸等,某程度為汽車設計帶來不少限制,之不過隨着電氣化時代的到來,這些限制不再,頭冚下、車廂以至尾箱空間都變成汽車工程師和設計師突破固有設計界限的「創作」空間。Ford集團旗下豪華汽車品牌Lincoln,早前藉全新概念作Star Concept,預示他們的豪華電動車空間設計的一些新構想。配合下一代林肯智能系統,創造獨特的乘坐體驗。

受惠於電動車不設引擎、波箱和油缸,電池組多置於車底,電馬達一般置於後軸或前及後軸,造就了平整地台和長軸距兩大特色,同時底盤架構變得更具靈活性,換來更大車廂空間。車廂空間大咗,要怎樣加以利用,如何令車廂變得更舒適更個人化,已成各大車廠一大有趣課題。Star Concept的頭冚下是一個兩層式儲物空間,上層可供擺放行李箱,下層抽屜式設計。玻璃頭冚採用電致變色技術,隨時可按需要調節其透光度由透明變成不透明,藉以加強所擺放的個人物品私密性,尤其在街邊或停車場停泊時。當處於透明時,能將內裏的間紋發光隔板作為時尚獨特的裝飾。設計團隊在保留尾箱儲物空間同時,還加入專為提供戶外時光而設的兩座位長椅。只要打開上下打開的兩截式設計的尾門,長椅便會隨之翻出,簡單直接方便。

2+2座椅布局的車廂,採用了兩對「中門大開」的無B柱對開式設計,配上Digital Shade玻璃車頂、特設在擋風玻璃 A 柱、後窗 D 柱的 3D 打印金屬菱格柱,營造既Open又寬敞的現代奢華乘坐空間。設計團隊刻意採用前淺灰配白色發光間紋地板、後酒紅地氈的鋪排來為前後排作區分。前排可變成與後排對坐,同時橢形多功能軚環可往下翻收起,以騰出更多空間。中控台設計更是極盡簡潔,同時未來感十足,透過近乎橫跨整個車頭的長屏幕,下方的一塊多功能觸控小屏幕來操控,而PRND波段觸控選擇器亦被簡化並置於小屏幕下。受惠於車載下一代林肯智能系統(Lincoln Intelligence System),能提供V2V車對車和基礎設施等互聯體驗,及具備Help Me See 及Park for Me的新一代駕駛輔助功能,令數碼化智能助理的角色進一步提升。

後排一對連透明發光香檳雪櫃的獨立座椅,採用跟門板內飾同出一轍的下棗紅、上白底背光菱紋設計,且可隨時可因應需要「伸展」出連鞋履儲存格的電動腳托變成舒適躺椅。乘客還可透過從前椅背後慢慢伸出的隱藏式屏幕展開互聯娛樂體驗。中央手枕附設一長一短、上下層設計的操控台,來調節不同的舒適設定和不同的車廂氛圍。廠方透過結合不同的聲音、氣味和燈光等營造了3個車廂氛圍,Coastal Morning 使用柔和的海浪聲、海霧的芬芳、溫暖的日出燈效;Mindful Vitality則通過具節拍的音樂、花香、柔和燈光;Evening Chill則使用平靜的夜間配樂、令人放鬆心情的自然草木香配暗黃燈效來呈現。讓駕駛者及乘客無論是行駛中或是塞車時,上班途中或是在回家的路上,提供一個真正私人又獨特的車廂氛圍。