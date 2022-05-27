趕走悶熱！散熱神器出動

近日天氣又濕又熱，幸好市面有唔少散熱神器幫到大家，由便攜型到座枱型應有盡有，今次一於幫大家搜羅回來，齊齊驅走悶熱啦！

便攜型：多款選擇

XPower F5是一款3合1便攜式風扇，僅重60g，尺寸為150x81x30mm，配合掛頸繩孔，拎出街完全不是負擔。而且它更能座枱擺放甚至變成手機座使用，一物多用！設有可調式3段風速，低轉下聲浪只有36db。內置800mAh電池，並提供白、綠、粉紅三色機身。同廠另一款F6風扇採用無葉式設計，並備有3段風速，操作安全寧靜。尺寸107x62x34mm、重98g，除附送掛頸繩，機背還特設掛夾，可以夾於衣物或背包上，易於攜帶。

便攜型：貼頸製冷

來自日本Thanko的Neck Cooler Slim顧名思義是款頸部冷卻器，設有左右各一塊冷卻板，透過帕爾帖半導體製冷技術，於2秒極速降溫，帶來-17度的超冰極效果，製冷速度媲美小型雪櫃。造型附合人體工學，重129g戴上恍如無物，值得一提內置電池容積高達2,000mAh，使用時間長達24小時！

座枱型：芭蕉扇夾

共田芭蕉扇經常與時並進，新款F25升級為一款8吋枱夾式風扇，既可座枱，又能透過機夾安裝於不同位置，帶來更多送風角度。全新流線型扇葉有助減低空氣阻力，支援360°旋轉及4檔風速，簡單觸碰機背按鍵就能調整。內置18650鋰電池，續航時間長，可按需要更換，經USB-C接口更能快速充電。

座枱型：清新渦流

Momax AIRY 360提供6級風力選項，送風距離達7米，支援360°循環旋轉，以渦流作用帶動房間內的空氣流動。配備負離子功能，開機即啟動，令室內空氣更加清新。伸縮性設計，最高伸展至78cm高，可調校成桌面或座地式設置。內置鋰電池，電量使用長達2小時。