壽司店新搞作　滿滿大和風味

壽司，可以說是近年備受年輕一輩巴絲打喜歡，一些用料上乘高質的壽司店更吸引一班中年食客，最近就有兩間話題店登場，一間是過江龍、主打吞拿魚壽司及料理；另一間則是人氣長龍壽司店開設的全新居酒屋，帶來滿滿和式風味。

吞拿魚主題過江龍店

壽司中最受老饕歡迎的必有吞拿魚的份兒，而由田中誠一大將主理的田中壽司早前由日本名古屋的元祖店，將主題吞拿魚料理帶來香港，於荃灣開設首間海外店。全店選用日本當季豐收產地包括北海道、青森縣、三重縣等地的魚獲空運抵港，帶來必試的「究極鮪魚七貫壽司盛」，一客有本鮪赤身、中拖羅、大拖羅、長鰭拖羅、黃鰭吞拿魚、大目吞拿魚和旗魚，能一次過由淺入深品嘗多款吞拿魚滋味。另有用上珍貴部分炮製的「吞拿魚血合」、超大盛吞拿魚中落、腦天壽司等，為了慶祝新店開業，田中大將推出限定的「大將Tasting Combom二人前」，8小碟的試食分量有芝麻納豆吞拿魚、吞拿魚山芋漬、赤身、松露大拖羅、中拖羅、吞拿魚血合、大目山葵漬及旗魚等，一次過試到多款吞拿魚風味。

時令宮城魚產嘗味菜單

喜歡食Omakase的對高級日式鮨店「鮨燐」這名字絕不陌生，由梁伴立師傅坐鎮，師承高級壽司名店的「見城」的他，善於以時令食材炮製出最傳而江戶前壽司滋味。最新餐廳與高級日本食材專門店「哈妃」合作，帶來全新的「宮城嚐宴」（需預訂）。有前菜、湯品、江戶前壽司及和食等，選用多款時令的宮城水產，包括沙甸魚、帶子、榮螺、深海池魚、真鯛、赤鯥等炮製而成。由於食材新鮮，刺身與壽司鮮味得很，好似太刀魚刺身（即日本牙帶魚），肉厚又富油脂，稍炙燒便香氣四溢，質感扎實富嚼勁，立師傅於刺身面灑點鮮磨芝麻碎，添加香氣與口感，味道更為豐富。腦天刺身，一尾吞拿魚只有兩件肉，油脂豐富肉味濃，火炙令脂香突出，以香脆紫菜夾住同吃，甘香油腴。壽司用上多款時令魚產，如富山白蝦，人手去殼後堂前剁成蓉，甜味突出，滿口蝦鮮。刺身級銀鱈魚，炙燒後綴以柚子胡椒，不用蘸豉油，脂香十足之餘，鮮味突出。