COLLAR鮮為人知一面曝光！Day被封豬隊友成日周身傷

人氣女團COLLAR今日（27日）出席ViuTV綜藝節目《我哋係COLLAR》記者會，節目紀錄女團成軍過程及成員鮮為人知一面。記者會中，Day被大家選為豬隊友，指她經常撞到周身瘀傷，要用遮瘕膏遮瘀，Ivy So就成為大家心目中的女神，不過隊友指她沒有女神包袱，吃東西時會不顧儀態擘大口鯨吞，隊長Gao及Candy被隊友公認可以在荒島上生存到最後，WINKA則被爆經常花好長時間沖涼。

受訪時，她們表示節目前一兩天才拍完，大家玩到癲，問到有否不能出街的內容？Gao說：「節目組好好，如果唔出得街嘅內容唔會播，有啲小秘密當係留畀我哋自己嘅回憶。」Marf稱經過今次拍攝後，加深了各隊員的了解：「其實工作以外好少時間一齊，而且工作時係輪流拍攝，今次我哋一齊去咗3日2夜Staycation，有個空間一齊相處，了解大家生活多咗。」她們異口同聲表示若有機會想一齊出埠。

另外，COLLAR昨晚（26日）擔任張敬軒演唱會嘉賓，WINKA自言心情興奮，多謝軒仔給予她們這個機會，芯駖說：「軒仔前後畀好多鼓勵同提點，佢真係好提攜後輩，係個好榜樣。」問到是否當為她們年底的個唱熱身？Gao說：「多謝軒仔畀個好機會我哋感受舞台，佢教咗我哋好多嘢，其中最大得着係佢叫我哋4個喺台上表演，另外4個喺台下吓睇，用唔同角度去感受，呢個對我哋任何舞台嘅表演都好有幫助。（你哋個唱會唔會想請番張敬軒做嘉賓？）如果可以請到佢當然好，係好大榮幸。不過個唱日期未定，希望年底舉行。（依家極積為個唱準備？）我哋積極訓練中，包括唱歌、跳舞同演戲，未必只係為個唱，而係為將來鋪路。」提到女團最近成為廣告界新寵，問到收入是豬籠入水，她們稱不清楚酬勞，多謝客戶支持，但重心放在作品上。