本日日本：至寫意享受　絕景嘆啤酒

在炎炎夏日飲杯冰凍啤酒是賞心樂事，由日本高級酒店連鎖集團星野集團經營的RISONARE小濱島、那須、熱海及Tomamu四間度假村將於今個夏天舉行「絕景Beer Garden」活動。四間住宿設施發揮自家獨特的地域優勢，各有無敵美景讓你大嘆啤酒。其中位於沖繩縣八重山郡的「星野RISONARE小濱島」被世界一流珊瑚礁及白沙灘圍繞，擁有海天一色的美景，度假村在沙灘的淺水處設置了海上吧枱，可以一邊欣賞珊瑚礁景色一邊品嘗沖繩精釀手工啤酒OKINAWA SANGO BEER和苦瓜片。位於櫪木縣那須的「星野RISONARE那須」其啤酒園設於田野之中，喝啤酒的同時可欣賞那須高原壯觀的大自然風光，提供那須高原Beer及NASU de SUNA兩款手工啤酒，別具特色。位於靜岡縣熱海市的「星野RISONARE熱海」可居高臨下望到相模灣景色，其啤酒園以「啤酒罐」為主題，無論桌子、椅子和坐墊都是罐的外形，更添趣味。而位於北海道勇払郡「RISONARE Tomamu」環境很開揚，啤酒園位於廣闊的農場內，可以享用到酒店跟北海道啤酒廠合作推出的5款手工啤酒，並有各式各樣小食包括芝士薯條、烤粟米等。

星野RISONARE小濱島

舉行日期：6月1日至8月31日

收費：啤酒每樽1,000日圓（約HK$60）、苦瓜片700日圓（約HK$42）

星野RISONARE那須

舉行日期：7月16日至8月31日

收費：啤酒880日圓起（約HK$53）

星野RISONARE熱海

舉行日期：6月1日至8月31日

收費：手工啤酒800日圓起（約HK$48）、罐裝食品300日圓起（約HK$18）

RISONARE Tomamu

舉行日期：7月1日至8月31日

收費：啤酒各800日圓（約HK$48）、芝士薯條600日圓（約HK$36）、粟米各600日圓（約HK$36）