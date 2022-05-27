張敬軒擺方力申上枱窒鄧麗欣：你揀番我咪得囉！

歌手張敬軒（軒仔）的《THE NEXT 20》第13場演唱會，請來鄧麗欣（Stephy）嘉賓，兩人在台上懷緬過去合作的電影《十分愛》的日子，軒仔自嘲不敢翻看：「當年個樣又乾又瘦又冇運行。」Stephy就踩自己當時真係演技麻麻。」軒仔談到戲中他想溝對方一幕：「你呆咗咁望住我，但係我睇唔到你有愛嘅眼神。」Stephy解釋當時係凌晨4點幾，因為瞓着咗被叫埋位，個樣就好呆滯咁。」但軒仔卻笑言：「唔係，你當時望慣咗另一個靚仔嘛！」觀眾拍手大笑，Stephy有點尷尬，軒公補鑊：「哎，我真係亂講嘢……哈哈。」Stephy搖頭笑指個劇情唔好：「你咁有才華靚仔，我係戲裏面點解唔係揀你，揀咗阿力（方力申飾演）㗎呢？劇情唔係好得。」軒仔即忍唔住爆金句：「戲外十幾年後，你揀番我咪得囉！」哄堂大笑。

Stephy又拿出大利是封給軒仔做禮物，軒仔先呆一呆：「我重以為第一次係紅館收利是咁正？你來做嘉賓應該係我封老毛畀你，唔係你封畀我呀？」原來對方送她主演的電影換票證。

在「安歌」環節，軒仔請來女團COLLAR做嘉賓，8女升上舞台後，軒仔自認是叔叔，笑言落台欣賞她們表演，COLLAR即嗌住軒仔唔好走住，然後拿出一籃醬汁給軒仔做禮物：「我哋祝你愈食愈好，作品愈來愈高汁，有啖好食啦你。」軒仔收到禮物笑說：「各位睇下，依家啲後生，送禮好似去老人院探病咁，我呢位院友多謝咁多位義工....哈哈... 叔叔降返落去先，轉頭帶你哋去睇金魚。」一班女即圍住軒公睇佢降台並講拜拜，軒公又忍唔住口：「嘩，呢個角度（低炒）望你哋，真係大吉利是。」逗得觀眾拍掌大笑。

向觀眾道歉

此外，昨晚他在天梯上唱到《On my way 》時，現場音響有少少失靈， 突然的接收問題，唱唱吓冇咗幾秒聲，不過這當然難不到專業的軒公，臨危不亂照把整首歌唱完，唱完後天梯降番落地面的他笑着向觀眾道歉：「表演似人生咁，往往都有意外，好多時生活上遇到困難時侯，無論生活當中出現甚麼突然其來變化都好，我都要身處行業成日講嗰句The Show Must Go On，thank you 。」

發文自我反省

一直要求帶給觀眾最完美、最優質的表演的軒公，似是完騷後心中仍放不下這次少少瑕疵，於社文網有感而發：「今晚係23場以嚟最多設備、技術及人為故障的一晚，我代表我個人以及製作團隊向今晚入場支持嘅觀眾致歉！作為一個專業表演者及製作團隊，我哋有義務要每晚都為觀眾帶來相當水準、負責任嘅演出。」並寄語製作團隊保持謙卑、好學、能接受意見並且時刻自我反省。切勿自信和驕傲。