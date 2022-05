張敬軒擺方力申上枱窒鄧麗欣：你揀番我咪得囉！

歌手張敬軒(軒仔)的《THE NEXT 20》第13場演唱會,請來鄧麗欣(Stephy)嘉賓,兩人在台上懷緬過去合作的電影《十分愛》的日子,軒仔自嘲不敢翻看:「當年個樣又乾又瘦又冇運行。」Stephy就踩自己當時真係演技麻麻。」軒仔談到戲中他想溝對方一幕:「你呆咗咁望住我,但係我睇唔到你有愛嘅眼神。」Stephy解釋當時係凌晨4點幾,因為瞓着咗被叫埋位,個樣就好呆滯咁。」但軒仔卻笑言:「唔係,你當時望慣咗另一個靚仔嘛!」觀眾拍手大笑,Stephy有點尷尬,軒公補鑊:「哎,我真係亂講嘢……哈哈。」Stephy搖頭笑指個劇情唔好:「你咁有才華靚仔,我係戲裏面點解唔係揀你,揀咗阿力(方力申飾演)㗎呢?劇情唔係好得。」軒仔即忍唔住爆金句:「戲外十幾年後,你揀番我咪得囉!」哄堂大笑。

Stephy又拿出大利是封給軒仔做禮物,軒仔先呆一呆:「我重以為第一次係紅館收利是咁正?你來做嘉賓應該係我封老毛畀你,唔係你封畀我呀?」原來對方送她主演的電影換票證。

在「安歌」環節,軒仔請來女團COLLAR做嘉賓,8女升上舞台後,軒仔自認是叔叔,笑言落台欣賞她們表演,COLLAR即嗌住軒仔唔好走住,然後拿出一籃醬汁給軒仔做禮物:「我哋祝你愈食愈好,作品愈來愈高汁,有啖好食啦你。」軒仔收到禮物笑說:「各位睇下,依家啲後生,送禮好似去老人院探病咁,我呢位院友多謝咁多位義工....哈哈... 叔叔降返落去先,轉頭帶你哋去睇金魚。」一班女即圍住軒公睇佢降台並講拜拜,軒公又忍唔住口:「嘩,呢個角度(低炒)望你哋,真係大吉利是。」逗得觀眾拍掌大笑。

向觀眾道歉

此外,昨晚他在天梯上唱到《On my way 》時,現場音響有少少失靈, 突然的接收問題,唱唱吓冇咗幾秒聲,不過這當然難不到專業的軒公,臨危不亂照把整首歌唱完,唱完後天梯降番落地面的他笑着向觀眾道歉:「表演似人生咁,往往都有意外,好多時生活上遇到困難時侯,無論生活當中出現甚麼突然其來變化都好,我都要身處行業成日講嗰句The Show Must Go On,thank you 。」

發文自我反省

一直要求帶給觀眾最完美、最優質的表演的軒公,似是完騷後心中仍放不下這次少少瑕疵,於社文網有感而發:「今晚係23場以嚟最多設備、技術及人為故障的一晚,我代表我個人以及製作團隊向今晚入場支持嘅觀眾致歉!作為一個專業表演者及製作團隊,我哋有義務要每晚都為觀眾帶來相當水準、負責任嘅演出。」並寄語製作團隊保持謙卑、好學、能接受意見並且時刻自我反省。切勿自信和驕傲。