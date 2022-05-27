龔嘉欣被譚俊彥捏頸差啲死：感覺好震撼！

事隔兩年，《十八年後》再現，無綫新劇《十八年後的終極告白2.0》今日（27日）在電視城舉行記者會，除了第一輯的陳山聰和趙希洛外，今輯加入龔嘉欣、譚凱琪、曹永廉和阮兒等。譚俊彥（Shaun）因身不在港，但有透過視像現身，鏡頭前的他膚色相當白淨，笑言因被困在房內幾個月冇外出，提到拍《十八年後》好辛苦，與山聰再合作好有火花，讚曹永廉拍到入院，仍死撐繼續拍攝十分專業。

龔嘉欣染了金髮新造型現身，提到拍《十八年後》拍到心痛，其中大結局一場她在車廂內被Shaun捏頸戲，覺得差點會死，拍之前大家都心情沉重，一埋位就大爆發，之後她為該場戲做配音重溫片段時，感覺好震撼和情緒失控。提到情慾戲方面是否同樣好激？她笑言：「我好幸福，冇嘅！自己減咗。講笑！其實係問過監製批准刪減。」原本她有一場要裸露大露背戲，向監製要求刪減，她解釋因為「太怕醜」，該場講述18年前自己只是細路女，覺得冇需要太祼露，笑言性感留給「3.0」再拍，提到自《香港愛情故事》之後，已年半冇劇出，覺得觀眾好耐冇睇到自己進步。另外，歌手吳業坤突然宣布結婚，與對方分屬姊弟的她，表示戥「細佬」開心，之前全不知情，更不認識他的另一半。

另外，對於被指執李佳芯二攤拍新劇《靈戲逼人》，她表示收到通知要演這角色時，並不知道李佳芯辭演才搵她，因為她從來不會去問，反而收到劇本之後，要好快熟讀劇本，因為緊接就要開工。自言不介意被指執二攤，笑說：「這個攤咁好，我唔介意執啦！執得好開心。」會好珍惜每次演出機會，自己由配角開始，一步步做到戲份重的角色，會演好每個角色。