安芭赫德喊指被網絡欺凌　自打嘴巴承認文章針對尊尼特普

美國男星尊尼特普（Johnny Depp）控告美國女星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗家暴案來到尾聲，安芭做出喊樣，聲稱自開審以來受到網絡欺凌：「呢單案開審以來我收到成千上萬嘅死亡恐嚇，啲人嘲笑我講自己被打嘅證供，真係好痛苦，係我人生中最屈辱嘅事……啲人想殺死我，佢哋每日都咁樣同我講。佢哋想擺我個BB喺微波爐。」她認為尊尼有能力阻止網友的攻擊，他非但沒有阻止還鼓勵他們這樣做。她激動地表示希望尊尼可以不再滋擾她：「可能大家好容易忘記，其實我都係人類，雖然尊尼話過我係抵死，會向我做呢啲行動，但我唔應該得到咁樣嘅對待，我只係想向前走。我作為美國人係有權講出自己身上發生嘅事，我嘅故事，我嘅真相。」雖然安芭七情上面，又用紙巾抹鼻，但網友指她根本沒有流淚。

到尊尼律師Camille Vasquez盤問安芭，劈頭一句就問她：「你嘅謊言已經喺全世界面前被踢爆咗幾次，係唔係？」安芭否認。被問到是否沒有預計尊尼舊愛姬摩絲（Kate Moss）會現身作供，否認安芭聲稱尊尼曾推她落樓梯一事，安芭不肯認低威，表示她早已預計很多人會走出來偏幫尊尼：「呢個就係佢個勢力。呢個就係我點解要寫嗰篇稿嘅原因。」她之前曾指那篇涉嫌誹謗尊尼的文章，並無指名道姓，但現在的供詞等同自打嘴巴，承認文章就是針對尊尼。