同陳山聰有激烈情慾戲　趙希洛：我好幸福！

藝人陳山聰和趙希洛今日（27日）出席《十八年後的終極告白2.0》記者會，陳山聰劇透趙希洛與他及幾位男士有多場激烈情慾戲，趙希洛說：「我好幸福呀！」令山聰一時應接不上，希洛續說：「如果我話唔幸福，即係話你Not good，我嘅Partner都錫住我嘅！」她透露拍劇期間加強保護，自爆穿了6條打底褲。山聰讚她演出好專業，拍情慾戲自認驚青過女仔，拍之前溝通好重要。

希洛稱此劇是她有史以來最激的一套，之前也不敢同屋企人講，對於劇集即將出街，不知如何面對家人，她說：「見步行步啦！（到時話係替身做？）話個女仔拍得幾好喎！搞到我都好緊張添！今次係自己最底線一次，我成日揸住份劇本問導演，係咪真係出得街㗎？」她透露導演試過親身示範動作，代替她騎在譚俊彥身上，她欣賞導演的專業，故自己都豁出去瞓身演出。因為劇中要與多位男士的情慾場面，笑言多到唔記得，被山聰笑言：「所以佢係最幸福嘅女人囉！」

爭鬥戲去到盡

問到希洛拍此劇着衫時間不多？山聰笑言：「應該咁講，佢除衫時間多，着衫時間少。」他爆其中一條裙好難除，要希洛指點，十分搞笑。他提到拍攝期間自己情緒十分困擾，除了與希洛的情慾戲外，還與譚俊彥好多爭鬥戲，比上一輯去得更盡，自稱有段時間情緒好辛苦，每日帶住情緒返工入戲，不過出來效果好正，希望大家喜歡。