Super Tiger大換血　成員Gordon：畀人笑就係成功

葉泓聲（Gordon）與許俊豪（Lincoln）兩位前天堂鳥成員，先後加入期間限定男團Super Tiger，提到Gordon是二代加入Super Tiger，Lincoln講笑自居師兄：「之前組合分開咗，依家再一齊幾好玩，喚醒之前嘅經歷。（天堂鳥有機會合體？）要問Tyrese，佢好努力做花王，忙住同未婚妻拍短片，我哋就繼續喺娛樂圈。」提到Super Tiger大換血，由10人變8人，連隊長羅天宇都離團，他們表示知道天宇要拍劇，相信是檔期問題，男團歡迎各位男藝員一齊玩。Gordon希望公司可以真心營運男團及出歌。突然說：「其實我都唔知自己算唔算成員，（邊個想出入都得？）好Free嘅！有時睇到留言畀人笑都開心，學Bob話齋畀人笑就係成功，初時做天堂鳥都係同樣方式被關注。」

對有指Super Tiger被培育來撼MIRROR，他們認為不同方向，大家都好努力，初時Super Tiger被批舞步不齊，但今日都有進步。他們又笑言初時天堂鳥成軍，都被指撼其他團隊，只是比MIRROR更早出道。另外Lincoln近日參演新劇《你好，我的大夫》與何廣沛及蔡思貝有不少對手戲，Gordon取笑他榮升男二，Lincoln覺得有份拍劇已好開心。