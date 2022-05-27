【Zac玩Zac食】Zac哥的多重宇宙

以前電影玩穿越，近期就流行玩多重宇宙，估唔到疫情下玩足兩年嘅Staycation，跳過入日、韓、台、泰等地「偽旅遊」，但今次位於尖沙咀彌敦道嘅型格設計酒店，竟以「『套』氣非凡SUITEcation」，帶出兩款極致炫酷多重宇宙。

其中一間以復古型格時尚品味，呈獻時光倒流之元宇宙；步進酒店特色原創復古型格主題奢華套房，讓時鐘逆行、任時光倒流，感受復古風擺設配上炫目的裝飾，投入復古情懷盡情狂歡，品嘗特色經典美饌，重現懷舊情！

另一間以Pop Art為靈感玩藝奢華之藝宇宙，從饒富趣味、極具標誌性的圖像、牆上創意滿滿的畫作、與玩味藝術擺設，穿上復古的士高造型，邊呷着雞尾酒，細嘗綻放着絢麗色彩的藝術美點，盡情投入搖擺節奏，步進時尚流行藝術的醉人國度。

入住時先奉上酒店特調雞尾酒，配合安排好的即影即有相機，讓大家在房間內不同角落盡情打卡，打造難忘時刻！接着於套房內一邊欣賞酒店為我們預備的專屬小禮物，一邊悠然享受3道菜主題晚宴，讓玩味藝術化作動人時刻，讓奢華體驗極致昇華！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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