《大冬瓜》13年後合體！綠葉王林景弘從商代理中國白酒

13年前由廖啟智、蘇玉華及陳錦鴻主演的無綫劇集《大冬瓜》，是當年繼《十兄弟》後以古裝特技為題材的劇集，日前劇中飾演「烏龍王」的張智軒網晒《大》劇演員重聚的大合照，相中見監製潘嘉德和多位演員「冬菇頭」林景弘、「含羞草」陳一天、「烏鴉嘴」葉暐、「五姑娘」蘇恩磁、以及導演洪金潑和黃建勛等一起食飯歎酒，場面熱鬧，張智軒留言：「朋友就是這樣，我們在一起有甚麼說甚麼，一點都不拘束，《大冬瓜》原來是2009的作品，足足13年，好朋友是必需要珍惜的！」他更分享當年眾人和廖啟智的合照，令網民十分懷念外，更說《大》劇掀起集體回憶，而女星宣萱則留言：「希望我哋都可以快啲聚一聚！」

令網民有另一驚喜的，是指在《十兄弟》中飾演「順風耳」等劇的「綠葉王」林景弘零走樣，樣子跟當年冇變。近年少在幕前演出的他，涉獵代理中國醬香型白酒的生意，更創製以白酒配麻辣火鍋，今次和昔日拍檔重聚，一起品酒話當年，他接受東網訪問說：「終於齊人有機會試酒，仲試食埋將會推出嘅白酒朱古力，佢哋都係嘴刁鍾意食嘢，試完話好味，我就放心晒！」他說代理中國白酒是另一個事業挑戰，認為吃中菜配中國白酒比較匹配，並希望可推廣源遠流長的中國餐酒文化。他續說早前收到幾個內地劇邀請，但因疫情及通關問題，暫時惟有擱置，更說之前客串ViuTV劇集《冥冥之中》時重遇不少曾合作的台前幕後，感到十分親切。