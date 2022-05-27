黎峻酒後吐真言　同老友和好如初

英皇藝人黎峻（Kenneth）、劉若寶（Polly）及樂壇男新人洪助昇（Aiden）日前出席威士忌活動，3人當中Kenneth最飲得，試過一晚飲五枝紅酒，他說：「嗰次朋友生日，佢好鍾意飲酒，迫我飲咗五支紅酒，溝埋whisky、白酒，其實咁樣撞酒好容易醉，嗰晚我都有少少醉嘅感覺。」

Kenneth印象最深刻一次是與朋友因飲醉而和好如初，他說：「之前同一個男性朋友發生咗啲誤會，大家冇聯絡一排，有一日一班朋友約出嚟食飯，大家飲到有啲醉嘅時候，佢就捉住我隻手，然後大家打開心扉，講大家之間有乜嘢做得唔好，嗰次我都覺得幾surprise佢會咁做，最後當然和好咗啦。」

至於Aiden則在自己生日中飲醉，他說：「我啲朋友係咁灌我飲，醉咗之後我無啦啦瘋狂跳舞，但平時我係唔跳舞嘅，朋友即刻拍晒片，第二朝睇番啲片都幾恐怖吓，哈哈。」不過更恐怖應該是Polly的經歷，她說：「成班friend一齊慶祝朋友生日，因為佢哋個規矩係壽星仔要同在場每個朋友飲一杯，最後佢當然係飲醉咗啦，其實醉咗都冇乜問題，但走嘅時候幾個朋友一齊搭的士，喺的士上面佢開始係咁嘔，最後佢嘔到我哋幾個朋友全身都係！呢次經歷真係深刻到令我記到依家。」