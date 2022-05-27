潮吹俏嬌娃　花灑式鬥噴

踏入雨季，相信大家未來都要面對濕漉漉嘅日子喇！而日本AV男優其實一年四季都會感受到水花迎面衝擊嘅震撼，因為唔少女優都深諳潮吹絕技，將泉水作花灑式噴射，今日就為大家搵來兩位潮吹俏嬌娃長瀨麻美同濱崎真緒比併一番，睇吓邊個最夠潮！

水頭充足

近期日本AV界多咗寫真偶像下海，好似安位薰同夢見露兩位大波妹咁。其實之前亦有唔少名氣十足嘅寫真偶像下海拍AV，帶來極大震撼，長瀨麻美就係其中一位。雖然佢今年踏入30歲，但係面上仍散發出精靈同活潑氣色，而且露齒笑時露出小虎牙，更多添幾分可愛甜美感覺。當然佢副極品身材先係最吸睛，胴體纖巧得嚟胸前擁有一對天然H Cup巨乳，雖然兩顆乳點偏大，不過好多AV迷話咁先有特色，完全唔影響吸引力。

佢早喺2009年出道，不過當時唔係拍AV而係拍寫真，藝名叫水谷彩也加，到2012年先改用現有名字，演出風格亦愈來愈激，更加喺2014年正式下海做AV女優。除咗乳量十足，亦出晒名水頭充足，喺男優嘅刺激下輕易噴出大量泉水，滋潤觀眾嘅眼球之餘，亦為激戰場面增添精彩！最近麻美休息咗一段日子之後宣布會繼續努力演出，更加獲得前東家MAX-A提供專屬合約，希望佢可以為大家帶來更多精彩作品啦！

長瀨麻美

年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：34H-24-34

狂野癡女

長瀨麻美實力咁勁，仲有邊個可以同佢匹敵呢？濱崎真緒係其中之一。今年28歲嘅佢樣貌俏麗迷人，而且愈來愈靚，魅力認真沒法擋！除咗美貌出眾，身材同樣令人一見難忘，一來夠高挑，二來肌膚白滑得嚟透明感十足，更重要嘅係上圍對F奶分量十足，雖然有少少下垂，但係反映出成分天然，點睇都唔似係假大胸！

佢喺2012年初登場，不過當時只係以素人女優身份為AV廠Prestige拍AV，翌年先改番個正式嘅藝名做全職女優。由出道以來一直都以瞓身演出見稱，從好多作品中都可以見到佢同男優砌到身水身汗，後來更化身成為癡女，將男優玩到投晒降嘅場面，相信睇過嘅朋友都會難以忘懷。除咗癡女風格，真緒嘅床技亦相當了得，潮吹功夫更係集神奇、頂級、超卓於一身，噴水力勁度十足，射程範圍夠廣闊，實在令人懷疑佢體內係咪裝咗枝水槍？

濱崎真緒

年齡：28歲

身高：5呎5吋

三圍：35F-24-34

第1回合

鬥潮吹

長瀨麻美嘅潮吹功夫都已經好厲害，成日都噴到床單都濕晒，不過濱崎真緒就更勝一籌，因為佢噴水射出力度極強，幾乎噴到上天花板，搞到男優以為天花板漏水！

第2回合

鬥銷魂

濱崎真緒嘅癡女派演出的確一絕，然而表情有少少誇張同造作，反而長瀨麻美由心而發恰到好處，扮演各種角色都夠晒銷魂蝕骨，所以呢個回合反勝。

第3回合

鬥多元化

長瀨麻美多數都係以單體形式演出，作品貴精不貴多，而濱崎真緒則產量極多，除咗單飛上陣，大家亦可以喺好多群體演出當中見到佢，而且表現落大又瞓身。

真緒夠火氣

長瀨麻美身材好又靚女，演出亦夠晒投入，潮吹表演仲相當精彩，不過似乎有少少老態，反而濱崎真緒喺保養身材同美貌做得更好，所以狀態愈來愈弗，喺演出當中表現得夠晒火氣，稍勝於長瀨麻美。