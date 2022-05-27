姚焯菲鍾柔美學業行先　詹天文恨出戰內地節目

組合After Class成員鍾柔美（Yumi）、姚焯菲（Chantel）與詹天文（Windy）今日（27日）為元宇宙音樂節目錄影，而成員炎明熹（Gigi）則身在內地拍攝節目《聲生不息》未能到場。3人會親自操控按照她們外貌設計而成的虛擬化身，她們表示第一次接觸元宇宙，覺得很有趣，亦不難操控虛擬公仔，問到虛擬公仔跟她們本人是否神似？Windy認為Gigi的虛擬公仔跟本人最相似：「因為佢有嘅齊蔭頭同鳳眼特徵。」而Chantel的虛擬公仔就跟她一樣有酒窩。相比網上跟粉絲互動，她們更期待疫情後跟粉絲面對面見面。

提到Gigi在內地開工而未能現身，她們稱很想念Gigi，問到會否羨慕對方在內地爆紅？Chantel自言戥對方開心，至於會否想參與內地節目？Windy說：「如果有機會當然好開心。見到Gigi愈來愈進步，唔怯場同放膽去唱，戥佢開心同為佢感到驕傲。」而Chantel及Yumi坦言未想過為拍攝節目而放下學業，Yumi說：「我自己將學業放第一位，學校嘅學習係最重要。」

樂壇熱鬧係開心事

最近卡拉OK重開，Chantel的歌曲《靈魂伴侶》成為熱唱榜第二位，成績斐然，她笑言已經很久沒有唱K，見到有此成績大感滿意及開心，Yumi亦希望大家鍾意及留意其新歌。對於近期又有新選秀節目，問到會否擔心競爭大？Chantel樂觀說：「樂壇會更熱鬧，係一件開心事。（《聲夢傳奇2》就快播出，你哋升呢做師姐。）唉，老咗，講笑啫！」Yumi笑言還未有心理準備做師姐，而公司暫時未有安排她們向師弟妹教路。