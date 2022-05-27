火辣鋼管舞　熱爆眼球

講到外國夜場嘅性感舞蹈，除咗肚皮舞同脫衣舞外，仲有令男士們興奮莫名嘅鋼管舞。想知道當中嘅魅力有幾強，就要睇吓今日介紹幾部以鋼管舞為主題嘅四仔作品，演出嘅脫星唔單止舞藝精湛，床技更係一流！

色慾舞台

咪以為美國四仔只係一味由頭到尾啪啪啪，其實當中亦有唔少出色嘅劇情作品，好似呢套由Les Comperes出品嘅《Tiffany The Sexy Usher Girl》就係其中之一。由Les Comperes自編自導，並搵嚟鋼管舞藝出色嘅脫星Tiffany Leiddi、Victoria Beauregard、Anna Polina等演出，個個舞姿都達到專業級水平，故事講飾演鋼管舞劇場帶位員嘅Tiffany Leiddi，每晚望住人氣鋼管舞女郎Anna Polina嘅演出，令佢相當嚮往喺舞台上表演，於是每晚趁冇人時，就會偷偷練習鋼管舞。直至有一晚，佢嘅迷人舞姿被劇場老闆發現，因而成為新進鋼管舞女郎，兩人更發展出情慾關係。而Anna Polina面對Tiffany Leiddi嘅挑戰，決定嚟個舞台比併，睇吓邊個能吸引更多觀眾入場，結局卻係出乎意料。

情迷西班牙

乜嘢叫做高質嘅四仔作品？睇過呢套由DORCEL製作嘅《Sunset》就會知道，事關從拍攝、配樂到脫星嘅演出，全部都有相當高嘅製作水平。由曾獲得多個四仔製作獎項嘅Herve Bodilis執導，搵嚟Clea Gaultier、Cherry Kiss、Clara Mia等多位人氣脫星，更遠赴西班牙拍攝，足見製作認真同心思。雖然片長只得90分鐘，但以愛情故事包裝嘅情慾作品，卻係相當有深度之作。故事講脫衣舞女郎Clea Gaultier受邀到西班牙著名嘅度假小島演出，期間邂逅一位著名西班牙球員，繼而兩人發展出一段浪漫嘅愛情故事。不過一直隱瞞脫衣舞女郎身份嘅Clea Gaultier，最後能否有大團圓結局呢？咁就要留待大家自己睇喇！

溝仔開戰

幾個女仔一齊出動去溝仔，呢種四仔劇情的確勁老土！不過四仔片廠Web Young話畀大家知，只要扭吓橋感覺就會唔同晒！想知點唔同法，就要睇佢哋製作嘅《Mystery Crush》，由Lacy Lennon、Lily Larimar、Indica Monroe及Apryl Rein等脫星演出品，故事講幾個囡囡趁假期去度假「性」地溝仔，點知發現冇人吼，於是Apryl Rein就提議參加鋼管舞速成班，然後喺夜店表演火辣鋼管舞，自然引嚟成班仔同佢哋曳曳。呢個提議獲得一致同意，結果佢哋未登台演出，已經擒住型男舞蹈師開波，上到舞台時更係笑料百出，當然笑聲背後梗係唔少令人興奮無比嘅呻吟聲。片中嘅Lacy Lennon嘅床上演出固然火辣，卻估唔到佢跳起舞嚟，原來都相當唔錯！

碟評

喺3套作品中，最值得一睇嘅莫過於《Tiffany The Sexy Usher Girl》，事關片中嘅脫星不但係專業鋼管舞女郎，火辣身材加上迷人舞姿，本嚟已經賞心悅目，加上情慾演出及出色嘅劇本，絕對係一部佳作。另外《Sunset》同《Mystery Crush》亦係相當出色嘅作品，前者喺西班牙小島拍攝，充滿度假感覺，拍攝更係超高質，而後者充滿喜劇味道，同樣令人有新鮮感。總括而言，3套作品都係值得一睇再睇。