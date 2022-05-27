王心凌被舊愛范植偉暗嘲「老天鵝」　網民幫拖爆罵戰

台灣「甜蜜教主」王心凌於內地綜藝節目《乘風破浪》中，憑着經典成名曲《愛你》再度掀起大家青春回憶，令她突然翻紅，人氣急升，更直衝網上熱搜及熱榜冠軍，有不少內地網民晒出男粉絲跟着她的跳唱片段，而這班粉絲更被統稱為 「王心凌男孩」。

而節目今日（27日）播映第2集，王心凌的受歡迎指數都是最高的一位，其親和力亦感染其他「姐姐」，人緣甚佳。節目播映時，畫面上絕大部分都是支持她，有人更留言指要淘汰全部姐姐，只需王心凌便可，此舉令其他粉絲相當反感，更直指行為討厭。

不過，王心凌的前男友范植偉就被指「眼紅」對方，更於社交網留言「都是老天鵝」，隔天他又發文「這裏是誰囤了這種貨的啊」，而與他傳過緋聞的許茹芸亦有份參與節目，令人覺得他是暗酸二人。不過范植偉就被網民圍剿，指他「不在一起就各自祝福，爆别人跟你在一起的料，毁人前程是啥意思」、「多無能的男人才會發出這種言論，難以想像」。對此，范植偉直接反擊貼文「簡直是令人作惡的暴民，不知道給誰抽了一屁股跑來這裏潑糞，不曉得教養叫做甚麼」。

8組「姐姐」相處融洽

此外，「姐姐們」現時一共分為8組，每組都相處得很有愛，當中，薛凱琪聽到趙夢為她們組人即興彈唱後，更感動落激，被郭采潔笑她。而蔡卓妍（Sa）與鄭秀妍就互相幫助，Sa教對方中文，鄭秀妍就幫她拆辮子，整理頭髮。而鍾欣潼（阿嬌）就很開心可以跟寧靜一組，每當對方講話時，阿嬌都會傻笑望着對方，被網民指她如拍偶像劇一樣。而阿嬌與于文文玩「我有你沒有」遊戲時，一句「我結過婚」，完全令對方語窒，直接投降。