【是日通勝】

農曆四月廿八

壬寅年 乙巳月 辛巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：嫁娶、祈福、移徙

忌：伐木、動土、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、13、28、37

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：有洞悉潛在問題的眼界，事業發展將有突破。

金牛座：別試圖控制或身邊人，不改變態度將有麻煩。

雙子座：宜檢討理財策略，否則很難達到財政平衡。

巨蟹座：想通過工作來證明自己，心理壓力因而大增。

獅子座：易因頭腦發熱而亂購物，逛商場要看緊銀包。

處女座：有碌爆卡的可能，是時候改掉亂花錢的惡習。

天秤座：理財方面易被別人影響，要相信自己的判斷。

天蠍座：心不在焉，即使有脫單機會，也會失之交臂。

人馬座：財運不穩，投資忌跟風，適宜採取保守策略。

山羊座：生活上有很多事要處理，須打醒十二分精神。

水瓶座：有機會捲入辦公室是非圈，宜少說話多做事。

雙魚座：愛面子要有限度，不應拒絕別人的善意幫忙。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）豬 易受騙

鼠：事業運向好，利求職轉工，成事機會高。

牛：話頭醒尾，工作效率超預期，易獲賞識。

虎：想法悲觀，做事心不在焉，朋友疏遠你。

兔：理財策略頭頭是道，能夠做到收支平衡。

龍：做事盡責，不偏不倚，有望獲貴人提攜。

蛇：別只顧玩樂，完成正經事，玩得更盡興。

馬：心態正面，見客傾生意有機會水到渠成。

羊：運氣欠佳，勿隨便發脾氣，以免犯眾憎。

猴：有令人羨慕的運氣，工作表現如有神助。

雞：迎來愉快一天，能感受家人對你的關愛。

狗：財運一般，出門要管好銀包，小心扒手。

豬：是日沖煞，做事需格外謹慎，提防受騙。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

泰勒‧亨利

太陽山羊座的泰勒‧亨利（Tyler Henry）是一位靈媒，早前為Netflix拍了一套真人實況劇《靈媒Tyler Henry：死後人生》，吸引了不少人去了解靈媒的故事。劇中的Tyler會為已預約的客戶通靈，透過傳遞他們跟已過身親友之間的訊息，或告知一些未知的事，為客戶某程度做治療或釋懷。很多人對靈媒甚至泰勒作為一個「媒介」抱有懷疑，是真是假我亦沒有去求證，但總之能夠令當事人的感覺變好，某程度都是好事。

作為一位占星師，當然是第一時間去看看泰勒的星盤。他的星盤中有最多是土及風元素，代表理性及務實，反而是欠缺水及火元素，即是敏感度及行動力較遜色。土星在雙魚座顯得本來很敏感的雙魚座特質受到限制，會不會是因為他的太陽旁邊有一顆無邊無界的海王星，令他變得很敏感？看過死後人生這套劇幾集，以泰勒的人氣及工作能力，根本就是以實際的方式來通靈，並不是只憑感覺，想怎樣就怎樣，主觀地覺得這樣就這樣，他會透過冥想的過程去接觸訊息，手畫着不同的直線，而不是我們想像靈媒會看到很多鬼魂走來走去，反而是從實質的結果切入，從別人的需要理性分析。

或者泰勒天生就有這份使命，從事靈媒是必要走的路，否則怎會10歲就預知祖母將會過世，以及接收到由男朋友死去的祖父持續地來「拜訪」來牽紅線。