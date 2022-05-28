余德丞考慮兩年決意離巢：依家唔搏等幾時？

33歲的余德丞（Dickson）離開無綫已一個月，對於外間的猜測，他表示：「其實成件事我考慮咗近兩年，都擔心（離巢）會冇嘢做。大家以為我冇經濟壓力，實情係屋企養到我咁大，點樣可以唔拎錢返屋企？不過都去到呢個年齡，唔搏吓仲等幾時！」

Dickson終踏出第一步，幸而工作洽商四方八面而來：「多謝大家嘅支持。（收入多過喺無綫？）啱啱開始好難計，但起碼工作上有自己嘅選擇，自由好緊要。」又坦言已開始適應工作模式：「依家要早睡早起，早啲起身同客戶聯絡及溝通，所以最遲凌晨兩點就要上床，冇晒夜生活。」

原來Dickson兒時夢想是當DJ，所以有人找他與鄭裕玲合作主持電台節目，即一拍即合。問到有否怕鄭裕玲的氣勢？他說：「唔驚，佢反而畀好多意見我，提醒我工作上嘅嘢，例如要睇清楚合約等等。（有乜嘢目標？）代表作，唔一定係劇集，可能係主持到一個節目，人人都會諗起你。」

以劉思慕為榜樣

回想當初對娛圈「冇興趣」，25歲才正式入行，不過深信起步沒有遲或早：「好似劉思慕咁，佢當初都拍戲拍到冇機會嘞，點知依家『一擊即中』。」另外，他於網絡上載踢波短片，令不少網民擔心其健康程況，他說：「我身體不知幾好，好似基斯甸艾歷臣（丹麥足球員）咁，佢喺球場暈低情況同我一樣，依家咪踢緊英超！」

場地：浪．居酒屋＠銅鑼灣