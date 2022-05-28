東方日報C1：《聲夢2》海外揀蟀　譚俊彥飛馬國助攻

無綫節目《聲夢傳奇2》正在錄製當中，繼去年成功捧紅多位新進歌手後，今次無綫決定「升級」，搞埋馬來西亞區《聲夢2》，精選當地的超班好聲之人，準備隨時「過江」與香港區代表比試， 並會派藝人前往當地參與節目，視帝譚俊彥更會獻唱「加持」！

去年的《聲夢傳奇》成功捧紅多位新人，3料冠軍炎明熹成為「TVB驕傲」，現時更爆紅到內地，前途一片光明； 「國民初戀」姚焯菲成功出位，拍廣告又拍劇； 另有多位成員亦各有發展，證明節目相當成功！

今年的《聲夢2》將於6月11日首播，更會「升級」衝出香港，舉行馬來西亞區海選，並已於5月較早時間開始招募，參賽者年齡介乎18至30歲，要求以粵語及華語溝通，擁有唱歌技巧及舞蹈才華。決賽及總決賽暫定8月在馬來西亞播出，勝出的優質「過江龍」或有機會前來與香港區參賽者對戰。

師兄師姐做嘉賓

為了隆重其事，無綫將於6月底安排今年初勇奪馬國視帝的譚俊彥、參加無綫歌唱比賽《超級巨聲》入行的周志康、曾是音樂組合「少女標本」成員的簡淑兒，以及上屆《聲夢》成員文凱婷及何晉樂（Rock）飛到馬國撐場，以嘉賓身份表演。

譚俊彥向來熱愛自彈自唱，問到屆時會唱甚麼歌，他說：「我其實未知唱咩，依家喺內地拍劇，一有時間就喺房彈結他、唱歌，好多公餘時間畀我練習，到時應該問題不大。不過，始終個劇都拍咗好耐，由1月到依家，差唔多要返嚟喇，我都好掛住啲小朋友。」

簡淑兒加緊練歌

久沒唱歌的簡淑兒坦言要練歌，她說：「好耐冇唱歌，真係要再練一練。（揀咗歌未？）都未，到時可能會有合唱。我好耐冇過馬拉，有啲喺嗰邊嘅同事知我會過去，話帶我出去食好嘢，希望到時做完嘢有時間出去食嘢，當去咗個旅行咁啦！」

至於唱而優則演的周志康，很開心有機會再踏上舞台唱歌，他說：「今次係第2次去馬來西亞工作，終於可以去嗰邊見吓Fans，之前做直播都只係喺網上接觸佢哋。」又表示太久沒出埠，希望可以寓工作於娛樂，周圍食吓行吓。問到覺得「聲夢幫」與多年前的「巨聲幫」有甚麼分別，他說：「大家都係同一心態，就係演繹好首歌，最緊要享受舞台。可以喺歌唱比賽以前輩身份表演好開心，我真係好鍾意唱歌，可以喺舞台唱已經好滿足！」

Gigi開直播50萬粉絲撐場

「聲夢人氣王」Gigi近日憑綜藝節目《聲生不息》爆紅，其內地社交平台的Fans數目已超越34萬，非常厲害！忙於錄影《聲》的她，未能出席稍後在馬來西亞舉行的《聲夢傳奇2馬來西亞區》活動，但近日獲邀偕組合「魔動閃霸」做直播，與內地Fans隔空聊天， 吸引逾50萬人觀看。

問到參與《聲》後心態有何改變？年僅17歲的Gigi笑說：「我覺得自己長大了一點、成熟了一點、聰明了一點。」對於節目播出後引起一陣「港樂」熱潮，她透露當年爸爸帶她去唱K，第一首唱的是李克勤的《月半小夜曲》，而第一首合唱的則是陳慧嫻的《千千闕歌》，因有親友把該曲選為電話鈴聲，故比較熟悉。

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