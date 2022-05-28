千祈咪挨！藝術玩具天價有原因

早幾日天線得得B被挨爛事件成為全城熱話，大家除爭論責任誰屬外，亦有不少人討論所謂「藝術玩具（Art Toys）」的價值所在，原來一件玩具可以賣至如此天價！香港作為藝術玩具的起源地之一，今次就找來3位本地玩具設計師跟我們一起揭開業界背後的神秘面紗，另外仲會披露近期熱「玩」Item！

賦予靈魂 源於劉米高

一個嘟嘴翹髮、擁有倔強眼神的「Molly」公仔近年在中港潮玩界爆紅，Kenny Wong正是背後設計師，他說：「雖然藝術玩具跟一般玩具都帶畀人慰藉的感覺，但背後多了設計師加持，他們為玩具賦予靈魂與訊息，玩的人會如古玩愛好者般研究歷史及意義；加上這類玩具造工、用料及QC都較好，而且以搪膠、繪畫、塗鴉等方式呈現，慢慢就形成一股藝術氛圍。」本地玩具廠BigBoysToys的設計師Foon Wong則談起當中起源：「帶起熱潮一定是香港插畫家Michael Lau及Eric So，他們早於98年便把街頭文化注入Action Figure，大玩原創而且用藝術收藏品定位，紅到歐美日都有支持者！」

製作繁複 貴得有道理

跟傳統玩具「啤膠」式量產不同，藝術玩具大多以人手製作，限量生產自然物以罕為貴，擅長出「邪膠」公仔的Big Clawx設計師Jeffery Yau就娓娓道來：「生產一隻搪膠公仔，先要把構思透過原形師手雕或用3D軟件將設計立體化，繼而出灰辨及製作蠟樣，再鑄造金屬模具。把調校好的塑膠漿倒入模具，並在膠漿塑形後變硬前從模具抽出再冷卻回形，最後就是上色和包裝。每個步驟都要人手，而且容易出錯及損耗，關節愈多工序亦愈貴，所以成品賣得咁貴絕對有原因。」Kenny補充，以生產150隻微型搪膠為例，投資成本就要數萬元，若沒有公司支持還要逐隻跟單，「我試過一個人維修70隻公仔，有血有淚，並非大家睇得咁風光，新入行要有心理準備！」

忠於興趣 滿足大過錢

近年藝術玩具有價有市，部分更走入拍賣行以天價成交，對此Kenny樂見其成，「這對市場有刺激性，令新人看見希望，也促使更多人入行。但作為設計師不能因此迎合市場而改變創作，最重要是做自己有興趣的題材。」他教路人形公仔會較受市場歡迎，因可扮演不同角色，設計時有更多發揮空間。Foon則指地道文化是藝術玩具特色之一，例如筆下「瑞獸勇者」就將傳統舞獅與機械人二合為一，紅到外國獅隊也慕名購買，「那份滿足感並非隻玩具炒到幾貴可以比擬！」訪問尾聲，Jeffery表示香港藝術玩具已在世界佔一席位，但要持續發展還需政府支持，「香港玩具業打從洋娃娃代工開始，若有個資料館講本地玩具歷史，對推廣香港潮玩這個IP絕對有幫助！」

盲盒值千億？

藝術玩具除常見的可動人偶、搪膠公仔及寶麗石粉樹脂外，近年還衍生出盲盒（Blind Box)這個類型，並在內地火紅起來。所謂「盲盒」最早源於日本的扭蛋文化，意指消費者不知包裝盒內的是哪個款式，加上有限量隱藏版，為玩家帶來如抽獎般的隨機性。本地「盲盒第一股」Pop Mart市值就曾突破千億港元，有市研公司預計全球盲盒市場規模將於2024年達到300億美元！

不能「挨」的玩具

天線得得B被挨爛要賠3萬多港元，但對比以下神級Art Toys只屬小數目。

KAWS《At This Time》：這個高29.2cm的上色銅像以KAWS最為人熟悉的掩面Companion公仔為基礎，拍賣成交價高達15萬美元，250cm高的非洲红豆木版本成交價更高逾86萬英鎊。

奈良美智《Sleepless Night（Sitting）》：日本人氣藝術家奈良美智筆下的大眼女孩深入民心，這個公仔全球只有300版，其中第152版本成交價逾69萬港元。

COCO CHANEL 1000% BE@RBRICK：2006年時用來布置CHANEL全球各地專門店櫥窗之用，這些非賣品後來送贈予全球VIP，兩年前成交額是52.9萬人民幣，「天王嫂」方媛有隻炒價約2萬港元的「平民版」。

新秀作品具升值潛力

除了KAWS、村上隆、空山基、奈良美智等響噹噹名字，不少新設計師也在急速冒起當中，筆下作品都有不俗的升值潛力。

龍家昇：香港出生的他移居外地後開始創作繪本，所打造的The Monsters宇宙近年席捲整個潮玩界，其中EVA與科學特搜隊特別版均刮起炒風。

大久保博人：2005年成立玩具品牌INSTINCTOY，製作原創角色的「Sofubi」軟膠為主，作品由可愛風格到怪獸系列都有，融合了尖刺與毛絨等不同元素。

Knuckle：日本Lowbrow藝術家，其Little Chop Design公司以搞怪玩具見稱。近年憑科學怪人Lil' Franky刮起熱潮，將身邊機車及紋身界老友變成人偶是其特色之一。

Candie Bolton：這位美女玩具設計師現居美國，所設計的Bake-Kujira於2017年獲Designer Toy Awards的「最佳Sofubi獎項」，作品特色是凶猛又可愛。

同場加映：藝術玩具朝聖地

位於銅鑼灣的Amaz By Lokianno是香港首個藝術玩具展覽店，破格以ExhibitShop形式發售及展示各式藝術玩具，並定期舉辦主題展覽。其客戶總監Jackie Lok表示希望為玩具愛好者提供一個欣賞場地，也讓新進設計師多一個渠道受大眾認識。