景甜涉代言人違法食品賠逾800萬　恐成劣迹藝人

內地演員景甜最近認真黑仔，廣東省廣州市市場監管部門就宣布，對景甜違法廣告代言行為依法作出行政處罰，罰沒款合計722.12萬元人民幣（下同，846萬元港幣）。2021年底，景甜為廣州一健康科技有限公司相關商品嘅廣告代言涉嫌違反廣告法有關規定，經核查後，指佢代言嘅相關「果蔬類」食品為普通食品，該公司無有效證據證實其具有「阻止油脂和糖分吸收」功效。

景甜依家因為幫手宣傳該「普通食品」有治療、保健等功效，加上未經有效途徑對代言商品有關功效進行核實，仍以自身名義同形象喺廣告中宣稱代言商品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，其行為已違反廣告法有關規定。景甜上述廣告代言違法所得共計257.9萬元（302萬元港幣）。廣州市天河區市場監管局依據《中華人民共和國廣告法》第六十一條的規定，對景甜作出沒收違法所得、罰款464.22萬元（罰沒金額合計722.12萬元）嘅行政處罰決定，3年內或不得代言廣告。廣州市市場監管部門已按照有關法律規定處理涉事公司。

唔好以為罰錢就了事，今日（28日）事件爆出未夠一個鐘，除多個官媒皆發文公報事件，「#景甜違法廣告代言被處罰#」話題亦直逼逾1.1億閱讀量，網上全線譴責景甜，網友狂鬧佢知法犯法，睇嚟今次事件佢立即形象插水，仲有人擔心佢會成為下一個「劣迹藝人」。隨後，景甜公開發布致歉信，表示完全接受市場監管部門的處罰並已第一時間全部繳納罰款，今後絕不代言此類相關的任何產品。