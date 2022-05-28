上載咀嘴照斥背大S出軌　爆料者挑釁汪小菲：有正面相

台灣女星徐熙媛（大S）同前夫汪小菲去年11月離婚，一直有傳內地女星張穎穎介入二人婚姻，依家更加「坐正」登堂入室，不過汪小菲就以一句「讓張穎穎也遭受了那麼久無端的誹謗，實在抱歉」，暗示女方唔係小三。點知今日（28日）台灣「資深狗仔」葛斯齊就忽然爆料，上載兩張疑似汪小菲未離婚前同張穎穎嘅親密合照，揭對方婚內出軌嘅鐵證！

就葛斯齊上載嘅相中，雖然合照鬆郁矇，不過就睇得出拍攝地點為夜場，當中疑似係張穎穎嘅女子半躺梳化上，佢身邊就瞓住一位似係醉們跪地嘅男子，其中一張相更見到該男子俯前同疑似張穎穎錫錫，身旁友人就未加理會，似係對二人行為見慣不怪。而該合照中，男子露出側面，望落有幾分似汪小菲。葛斯齊更稱兩張相係婚內之事，仲暗示係汪小菲司機爆料。

葛斯齊嬲爆留言，怒氣沖沖表示對於日前汪小菲媽咪張蘭嘅一番言論忍無可忍，挑機對方如果唔肯認個仔婚內出軌，佢仲有正面相隨時可以公開，仲寸爆表示如果張蘭唔知情，咁即係汪小菲根本冇同阿媽講真話，就算告佢都唔怕：「這禮拜S媽一句「我視他為半個兒子，還是很愛他」，人家卻和外遇對象出遊野餐，看來（很多事）被埋在谷底都不知道。恰好記者拍到同居做PCR，而後張蘭阿姨又怒嗆P圖還要要狗仔報上大名，我真的看了忍無可忍，如果說野餐沒有同框，硬要說P圖，那這幾張是醉照是⋯⋯你還問廣大網友『如果老婆給你戴綠帽怎麼辦』，那你應該先回答『如果兒子婚內外遇了怎麼辦？』或是『如果老公不忠外面一堆女人怎麼辦？』張蘭阿姨你應該會說都是背面吧！如果要正面照，我有，您直播時說一聲，我24小時內為您奉上！我真的怕你心臟會受不了，如果你以為身邊女人只有和你去爬山的張穎穎，那表示汪小菲沒告訴你實話。

照片是婚內之事，畫面女的我應該不用介紹了，汪小菲的所做所為，身旁那位姓秦的司機應該很清楚！還有別拿請律師告人來唬人了，一份證據說一分話，我知道很多政商名流就算明知自己理虧還是要告，為了讓媒體、記者害怕不敢再找麻煩，很抱歉我不吃這套！」