環球美食　一次過滿足口腹之欲

曾經有人話過，香港人最喜歡吃自助餐，全因菜式選擇多元化，適合花心的客人。其實除了自助餐，本地亦有很多提供多國菜式的餐廳，一次過提供多款美食，而且還不時轉換菜單，讓客人隨時隨地都可以一次過食勻全世界。

200款精選菜式

香港租金高企，餐廳面積有限，不過剛於鰂魚涌開業的KIN Food Halls達18,000平方呎，內有300個座位，現時有超過200款不同國家的菜式，當中包括泰式雞肉薄餅、壽喜燒漢堡、韓式人雞湯叉燒麵、糖醋新魚柳、蝦籽花膠飯等創意美食。餐廳內設有18種酒水龍頭的酒吧，供應本地手工啤、天然葡萄酒、清酒及雞尾酒。另一個迴轉吧，於午市供應可持續海鮮製作的壽司，晚上則有西班牙火腿或法式芝士等小食，無論任何時間都吃得開懷。

美酒佳餚

美食和美酒一向是最佳配搭，尖沙咀Savvy早前推出全新單點菜式，中菜、泰國菜、印尼菜、印度菜、新加坡菜和西餐都有，當中包括「虹吸」泰式大頭蝦冬蔭功、新加坡辛辣魚餅、印式秘製咖喱羊肉配烤餅、印尼牛肉咖喱和馬來西亞炸雞。另外還有扒日本帶子、澳洲和牛西冷、烤BB羊架和「紐倫堡」香腸輪配芥末洋葱汁等。現時於5月及6月的逢星期五及六，餐廳私人貴賓廳會打造成迷你美酒市場，客人惠顧晚市的話，即可免費試飲各國葡萄酒，或請專家介紹食物和美酒的配搭，讓品味過程更加完美。