新款智能盒子　一機多用仲無Delay？

在疫情影響下，追劇睇波成為唔少人的主要娛樂，但用手機觀看，長時間容易頸部及雙眼疲勞，而且容易受網速影響出現延時問題。想睇得又快又舒服，為電視加裝智能盒子是其中一個途徑。最近Now TV就推出全新Android TV盒子Now H1，一機便包辦多個功能！

Now H1機身採用纖薄設計，單手就拎得起，造型跟同廠Now E盒子有幾分相似，但顏色就由白轉黑，更添型格專業。盒子的機背有齊公共天線、天線、LAN頭、SPDIF、AV及HDMI等各式介面，因此不但可直接接收Now TV訊號，減低訊號延遲，還能觀看免費數碼地面電視頻道及其他訊源，相當方便。

作為Android TV，它有齊這智能系統的所有好處，例如先天已預載HBO Go、ViuTV、Netflix、Red Bull TV等娛樂頻道，也可隨時到Play商店下載其他程式。另外仲有智能助理功能，支援英語及廣東話語音操作，用戶只要按下遙控的助理按鈕，開句聲便能轉台、搵節目、查看足球賽程、獲得節目建議，甚至可經此操控家中智能家電，搖身一變成為屋企的智能管理！

同場加映：激平之選

Tivo Stream 4K電視盒也是一款Android TV盒子，出廠已預載Netflix和Disney+，並支援4K畫質、Dolby Vision HDR及Dolby Atmos聲效，安在家中也有影院級體驗。此機未有行貨，經Amazon入手不用US$30，CP值高，更提供中文介面，英文不佳也能無痛上手。