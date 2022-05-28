本日日本：熱爆《真．超人》　Man爆男士用品登場

即將迎接父親節，在頭痛送甚麼禮物給Daddy嗎？如果你爸爸是個特攝迷的話，早於60年代登場、多年來不斷有新作推出的超人系列（Ultraman，暱稱鹹蛋超人）應該會是他的那杯茶！適逢日本現正有由庵野秀明企劃及編劇、樋口真嗣執導的《真．超人》（シン・ウルトラマン）電影上映中，上畫短短日子票房已突破¥21.6億（約HK$1億3千萬），風頭可謂一時無兩！同期亦有不少周邊商品順勢推出，當中不乏Man爆的貼身用品，不妨用來孝敬爸爸！

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袖章背囊 化身SSSP成員

專門推出動漫及特攝角色產品的品牌COSPA，剛剛推出了以服裝及雜貨為主的《真．超人》系列產品，主要以戲中專門對付禍威獸（敵性大型生物）的組織「防災廳禍威獸特設對策室專從班」（簡稱禍特對，英文簡稱SSSP）為靈感，除了SSSP字樣的兩用背囊，更有戲中男主角齋藤工等使用的SSSP袖章，亦有利用該組織標誌炮製的手機殼、鎖匙扣及Tote Bag等。如果對戲中的超人有興趣的話，還有圖案Tee及以其身上花紋為靈感設計的風褸。即日起於COSPA官方店等有售，亦可於其官網預訂。

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搶眼四角褲 經典怪獸現身

專出襪子及內衣褲的福助株式會社今年踏入140周年，趁《真．超人》上映，該品牌最近特別推出了《真》及超人系列的10款男生四角褲，當中有2款為《真》圖案，其餘8款為超人系列圖案，設計均十分搶眼，褲頭橡筋印有ウルトラマン（Ultraman）等字樣，而褲上則分別印有密密麻麻的超人及怪獸圖案，除了超人款夠煞食，怪獸款亦毫不遜色，分別有皮克蒙、傑頓、巴魯坦星人及達達星人等人氣之選。現於日本AEON部分門市及網店有售，各售¥1,078（約HK$65）。

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紅銀剃刀 實用舒適

經常炮製聯乘款式的雜貨及化妝品品牌貝印，當然不會錯過《新．超人》熱潮，早前宣布將於5月30日推出名為「axia Value Pack Slim真．超人」剃刀。簡單講，品牌將旗下可替換刀片的axia剃刀以戲中超人身上的紅及銀色來着色，效果出奇地有Feel，用來刮鬍子肯定更醒神。隨盒會附送多達11塊剃鬚刀片，採用5層刀片設計，並有保濕及潤滑效果，令使用時更乾淨舒適。於日本各大藥房等有售，亦可到貝印及Ultraman的網店預訂購買，售¥2,200（約HK$132）。