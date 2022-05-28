張敬軒獲陳蕾貼心送「套」　幫手笠埋發現短咗少少！

歌手張敬軒（軒仔）昨晚（27日）演唱會請了同鄉陳蕾做嘉賓，軒仔介紹她出場時：「我覺得佢好冷艷，好Cool，好有距離感，點解呢個新人成日口黑面黑。」陳蕾對軒仔說：「我中學喺廣州睇過你好多演出，當時你剛出道，廣州出個歌手叫張敬軒，我哋周圍介紹畀身邊同學知，大家覺得好驕傲好光榮。今日好開心有機會，你邀請我來做嘉賓。多謝你。」接着她又說：「我唔係有距離感㗎，為咗證明我其實好貼地，又隨和，我準備咗一份禮物畀你，我係安排得比較後面嘅嘉賓啦，送禮畀你好大壓力，我諗過，想從早餐呢方面出發，送鹹菜配白粥都幾好食。」軒仔忍唔住插口說：「唔通我還未夠鹹？可以再鹹少少？」引得觀眾哈哈大笑。

陳蕾繼續說：「但係我啲同事話，早餐呀，食物呀咁好多人送啦，我最近學針織，不如就親手織啲嘢送畀你啦。我其實唔係好熟你個Size，不過我估有一個Size我可能比較清楚，我已經袋住係身，我織咗個咁嘅嘢！」隨即由口袋中抽了一條「條」狀物體出來，軒仔及觀眾一見，已經笑到反肚：「喂，你呢個咩嚟先？咁形狀？哈哈哈.....離遠望佢，我估都差唔多Size......哈哈哈......中間重有個心形，可以笠係邊呢請問？你知『冷』嘢都刮，哈哈哈！」一連串妙語連珠爆發，觀眾全部笑到碌地兼拍爛手掌，狂笑狂起哄，陳蕾就解畫說：「其實係笠係個咪度。」

當觀眾笑聲已經震烈紅館時，她繼續爆下去，拿着「套」問軒仔：「你要唔要我幫你笠？」接着就親手幫軒仔「載套」：「哎吔！真係啱啱好。」軒仔：「我其實有啲怕，你知啦唔係人人用呢款電話，我驚有人離遠影，影出來有色差，見我揸住條肉色嘢影相就唔好，大家記得呢件嘢係粉紅色㗎！哈哈…好爆呀你呢份禮物！」

禮物爆，送禮同收禮的兩人，一樣愈玩愈爆，陳蕾忽然又指着個套說：「哎吔，唔好意思，有毛......啲啲貓毛黐咗喺上面。」軒仔狂笑說：「毛....我冇乜所謂。」陳蕾又再來一句：「哎吔，原來好似短咗少少。」觀眾已經笑裂紅館咁滯，軒仔聽到「短」不甘示弱：「低估好過高估呀！呢啲叫做Expectation Management！多謝你先，好溫暖，呢份係人生收過最有心思禮物！在坐女士學嘢啦，如果你要送禮畀你鍾意你嘅另一半，個另一半又鍾意唱歌。」然後交個台畀陳蕾獨唱《相信一切是最好的安排》。

下次先剝衫

安歌部分，昨晚軒仔請來了師妹許靖韻（Angela），兩人一起合唱《別為我好》，Angela出道之初有個花名叫小背心，所以昨晚她亦帶了一件小背心上台送給師兄，並與全場觀眾一起歡呼大叫軒仔即場換上給大家看看：「因為你之前送過件三點式畀我，提醒我做人做事要記得三點，同事又話你操得好Fit，但冇乜點露，所以我諗住送件小背心畀你。」全場觀眾時幫Angela一起大叫「除衫！除衫！除衫！」，軒仔笑住說：「你唔係諗住叫我即刻着呀嘛？你哋未見過麻甩佬着背心咩？」接着作狀除衫，搞到全場非常興奮，但到最後還是走數，笑言：「嘩，要睇我即場換衫，張飛就要一千六百八啦！哈哈......應承你，下次見你着畀你睇！」